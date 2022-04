Lega: “cristiano-copti aggrediti perché non rispettavano Ramadan. Inaccettabile” 

“A Torino due uomini cristiano-copti sono stati aggrediti in strada con l’accusa di non rispettare il Ramadan. Un gruppo di nordafricani di religione islamica ha preso a calci e pugni entrambi gli egiziani (di 62 e 71 anni) perché indossavano croci e uno fumava. L’accusa della figlia di uno di loro è chiara: ‘Inaccettabile che qui succeda come in Egitto’. Del resto questo non è il primo episodio del genere e non è ammissibile che in Italia non sia rispettata la libertà religiosa. La Lega denuncia da sempre come sia fondamentale l’integrazione e il rispetto delle regole nel nostro Paese, affinché violenze simili non accadano più”. Lo dichiarano i deputati torinesi della Lega Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti.