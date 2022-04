L’imbattuto campione italiano di boxe Ivan Zucco combatterà per il WBC

VENERDÌ 22 APRILE

Suo primo titolo internazionale nella sua Verbania

Organizzata da Opi Since 82-Matchroom-DAZN la Verbania Boxing Night sarà trasmessa in diretta streaming ed in seguito on demand da DAZN.

Si è conclusa, presso il centro eventi Il Maggiore di Verbania, la conferenza stampa di presentazione della Verbania Boxing Night che avrà luogo venerdì 22 aprile al Palazzo dello Sport di Verbania.

L’idolo di casa IVAN ZUCCO (15-0 con 13 vittorie prima del limite) sfiderà il serbo Marko Nikolic (28-1 con 12 KO) per il titolo internazionale WBC dei pesi supermedi sulla distanza delle 10 riprese.

Dopo aver conquistato il titolo italiano ad aprile – con una vittoria in sei riprese su Luca Capuano a Milano – ed averlo difeso con una vittoria in tre round contro Ignazio Crivello nella sua Verbania a luglio, Zucco cercherà di conquistarsi il primo titolo per lui internazionale.

“Il mio io bambino non avrebbe mai pensato di trovarsi qui nella sua città per combattere per il suo primo titolo internazionale. Sono molto fiero di questo – commenta il pugile verbanese – Mi sono allenato come non mai perché Marko Nikolic è un valido avversario, perché per la prima volta combatto nel main event di una grande manifestazione trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo da DAZN e perché diventare campione internazionale dei pesi supermedi WBC mi permetterebbe di avere una posizione alta nella classifica del World Boxing Council”.

Il 26enne ha esteso la sua serie di vittorie per KO battendo in quattro riprese Giorgi Gujejiani a dicembre, la 13ma vittoria prima del limite in 15 incontri. Il serbo Nikolic cercherà di fermare l’ascesa dell’italiano e questo sarà il suo quarto match con un titolo in palio e il trentesimo professionistico.

“Io sono mancino e nel mondo dello sport ci sono tanti mancini famosi, Rafa Nadal e Lionel Messi per nominarne solo due. Dicono che ho un sinistro devastante ma anche il destro non scherza e per questa occasione ho allenato al meglio anche quel braccio. Vedrete un grande Ivan Zucco venerdì sera”.

“La boxe è la nobile arte forse anche perché riflette la vita di tutti giorni. Ho preso tante “botte” per arrivare qui oggi anche metaforicamente parlando. Mi sono sempre rialzato e ora punto in alto” – conclude Zucco.

Durante la manifestazione un altro incontro titolato sarà quello tra Mirko Natalizi e Rico Mueller per il vacante campionato internazionale silver WBC dei pesi superwelter sempre sulla distanza delle dieci riprese. Un altro match che promette spettacolo è quello fra i pesi piuma Francesco Grandelli e Kane Baker sulle dieci riprese. La Verbania Boxing Night avrà un presentatore d’eccezione: l’americano David Diamante, che da anni presenta le più importanti riunioni pugilistiche del mondo e che la rete televisiva britannica BBC ha definito The Voice of Boxing (la voce del pugilato).

Alla conferenza stampa era presente il Sindaco di Verbania Silvia Marchionini che ha dichiarato: “Verbania è una città internazionale dal punto di vista turistico e delle bellezze legate al paesaggio ed ha una tradizione pugilistica affermata. Negli ultimi anni abbiamo cercato di valorizzare i nostri talenti sportivi come Ivan Zucco che quest’anno è stato insignito dell’onorificenza di Benemerito per la città di Verbania. L’evento di venerdì attirerà tanti concittadini ed è evidente che il tifo sarà enorme per Ivan a cui auguriamo una bellissima carriera che abbia in Verbania un luogo in cui si creano eventi di grande profilo. Il pugilato è uno sport radicato in città e sono sicura che venerdì il palasport sarà pieno”

Il presidente della Opi 82 SSD Alessandro Cherchi ha dichiarato: “Ringrazio la città di Verbania per ospitarci, e i nostri partner Matchroom e DAZN che ci permettono di organizzare questi eventi. Ivan Zucco è uno dei nostri giovani di punta, insieme a Mirko Natalizi e Francesco Grandelli. L’anno scorso ha dimostrato il suo valore contro Luca Capuano ed abbiamo deciso di affidargli il main event di questa manifestazione perché pensiamo che sia pronto per fare il salto di qualità. A livello nazionale ha vinto quello che doveva vincere. Ora deve dimostrare di poter vincere qualcosa di importante a livello internazionale”.

I biglietti si possono acquistare al prezzo di 60 euro (bordo ring) e 30 euro (tribuna) scrivendo Verbania Boxing Night su TicketOne.it.