Le proposte di San Valentino di Eataly Lingotto

Box speciale da asporto, cene gourmet e proposte in menu, per festeggiare anche a tavola

Anche quest’anno è il momento di festeggiare San Valentino e Eataly ha pensato ad una cena perfetta da condividere, anche a distanza, da regalare o regalarsi! Patrik Lisa, Executive Chef di Eataly Lingotto, ha creato un menu tutto a base di pesce per una serata da ricordare: una dinner box d’asporto, dall’antipasto al dolce, per festeggiare con ottimi piatti d’autore. Si inizia con un tris di antipasti: gazpacho, capasanta e pane croccante, un toast insolito con la seppia e infine una tortilla con polpo e peperoncino. Piatto principale i plin gamberi, limone e zenzero e brodetto di gamberi. A seguire calamaretto ripieno con salsa all’arrabbiata. E poi si conclude in dolcezza con una creazione dello chef, cioccolato e lamponi. Tutti gli ingredienti arrivano direttamente dalla selezione del Mercato di Eataly Lingotto: in particolare, il pesce è quello della Pescheria, selezionato nel rispetto della stagionalità, delle taglie minime e della filiera corta. I migliori ingredienti per portare a casa i sapori di una cena speciale. La box di San Valentino è proposta al prezzo di € 42 ed è prenotabile su www.torino.eataly.it. Ogni due box, Eataly regala una bottiglia di vino. Il ritiro potrà avvenire direttamente presso la Cantina di Eataly Lingotto, al piano inferiore, dalle 10 alle 20, lunedì 14 febbraio. È inoltre possibile riservare la propria box anche per la consegna a domicilio.

Per chi invece vuole concedersi una serata speciale fuori casa, a Eataly Lingotto c’è l’imbarazzo della scelta. Alle 20 ecco la cena di San Valentino alle Cucine del Mercato: chef Patrik Lisa firma un percorso di gusto, in cui il pesce è cucinato in maniera sapiente e proposto in abbinamenti che ne esaltano il sapore e suscitano curiosità. Dall’ostrica al forno, al gazpacho, ai plin al tovagliolo e il calamaro alla brace. In abbinamento una selezione di bottiglie di vino, direttamente dall’Enoteca di Eataly. € 60 a persona, acqua e caffè inclusi.

Gli amanti della cucina tradizionale piemontese saranno accontentanti dal menu che Giù da Guido, il nuovo locale torinese dello chef Ugo Alciati (1 stella Michelin per GuidoRistorante, Serralunga d’Alba, CN) presente all’interno della grande Enoteca di Eataly Lingotto, ha pensato per l’occasione: grandi classici della cucina nostrana, proposti con un tocco di creatività e con attenzione particolare all’alta qualità delle materie prime. Ecco allora, tra le proposte a menu, gli agnolotti del Plin, preparati ogni giorno dalle sfogline del pastificio di Eataly Plin come da ricetta della “Agnolotti Queen” Lidia Alciati (così soprannominata dal Los Angeles Times), il baccalà mantecato e il brodo di cappone. Il tutto accompagnato dalla selezione di vini dell’esperto sommelier Piero Alciati, o per i più esperti e curiosi la possibilità di scegliere direttamente tra gli scaffali della Cantina. € 48 a persona.

Per la giornata del 14 febbraio, nel menu delle Cucine del Mercato ci saranno inoltre due piatti speciali, per festeggiare l’amore con il buon cibo: risotto ai frutti di mare con calamari, seppie, mazzancolle del Mediterraneo, cozze e vongole veraci e sottofiletto frollato alla brace con funghi cardoncelli, patate croccanti e salsa al pepe verde.

E infine, non mancano le proposte della Gastronomia di Eataly per portare a tavola, anche a San Valentino, i piatti già pronti e ricchi di gusto che gli chef creano ogni giorno: insalata russa, vitello tonnato, plin al sugo d’arrosto e tiramisù sono i cavalli di battaglia, cui si aggiungeranno alcune creazioni speciali pensate per l’occasione.

DINNER BOX DI SAN VALENTINO – € 42

Gazpacho, capasanta e pane croccante

Un toast con la seppia

Tortilla con polpo e peperoncino

Plin gamberi, limone e zenzero e brodetto di gamberi

Calamaretto ripieno con salsa all’arrabbiata

Cioccolato e lamponi

CENA DI SAN VALENTINO ALLE CUCINE DEL MERCATO – € 60

Ostrica al forno, paprica, burro e cipollotto

Gazpacho di avocado e cetriolo con capasanta scottata

Un toast con la seppia

Tortilla con polpo e peperoncino

Plin al tovagliolo, gamberi, limone e zenzero

Calamaro alla brace

Cioccolato e lamponi

SAN VALENTINO… GIU’ DA GUIDO – € 48

Calice di benvenuto Alta Langa Extra Brut Fontanafredda

Bignè ripieno di mousse di anatra

Pan brioches, burro salato e trota affumicata

Baccalà mantecato e cialda di polenta croccante

Verdure cotte, crude e in salsa

Agnolotto del Plin di Lidia al tovagliolo

Brodo di cappone

Sformato di zucca accompagnato da fonduta di tome d’alpeggio

La nostra Foresta Nera