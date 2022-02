È morto Maurizio Zamparini

Una triste notizia s’abbatte nel mondo del calcio:si è spento il vulcanico Presidente Maurizio Zamparini, all’età di 80 anni, all’ospedale Cotignola di Ravenna dove era stato ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni. Presidente di Venezia e poi del Palermo, con i rosanero era arrivato in Europa costruendo una squadra che negli anni ha avuto tra i suoi calciatori Cavani, Pastore, Dybala e lo stesso Gallo Belotti, poi approdato al Torino. A dicembre l’intervento chirurgico dal quale pareva essersi ripreso, poi negli ultimo giorni il nuovo peggioramento.Grande dirigente,poi presidente.Esperto e profondo conoscitore di calcio,scopritore di grandi talenti ha esonerato tanti allenatori nel corso della sua lunga carriera,proprio perché aveva grandi competenze e non gradiva che nessun tecnico mettesse in dubbio il suo sapere calcistico.

Enzo Grassano