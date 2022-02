Addio a Roberta, una vita dedicata all’avvocatura

DAL PIEMONTE



È deceduta ad Alessandria in seguito ad una grave malattia l’avvocato Roberta Canoria

Aveva 68 anni, era moglie dell’avvocato Giuseppe Lanzavecchia. La passione per la professione di legale fu ereditata dal padre Luciano, magistrato e presidente del Tribunale di Tortona.

Laureata con lode presso l’Università degli Studi di Torino, patrocinante in Corte di Cassazione, era fondatrice dello studio legale con il marito. Operò soprattutto in campo penalistico in procedimenti in Corte d’Assise, passando al Diritto Civile, negli ambiti del diritto di famiglia e delle successioni. Vasto cordoglio in città, dove era molto conosciuta.