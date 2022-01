La Shoah e il dovere della memoria

Il giorno della Memoria ci ricorda che 77 anni fa si aprirono i cancelli di Auschwitz-Birkenau, rivelando l’orrore del genocidio nazista.

Quel campo di concentramento e sterminio in Polonia è diventato un simbolo

che ci ricorda e insegna ogni giorno di quali orrendi crimini può

essere capace il genere umano quando applica i principi di

discriminazione con fanatismo, odio razziale e violenza. Le

persecuzioni naziste avevano come obiettivo un progetto di società basato su di un

nazionalismo esasperato che si basava sul progetto di un nuovo ordine

dove non trovavano posto la diversità, il dialogo, l’accettazione

dell’altro, immaginando una società di puri ariani senza ebrei,

dissidenti politici, omosessuali, disabili mentali, testimoni di Geova,

zingari come i Rom e i Sinti, le popolazioni slave. Il processo che

aveva portato allo sterminio degli ebrei in Europa e alla nascita del

sistema concentrazionario nazista era iniziato molto tempo prima con le

campagne di stampa, gli episodi e i comportamenti discriminatori e

razzisti, legalizzati da diverse disposizioni normative che resero la

popolazione ebraica facile preda del nazifascismo che fondava i suoi

principi su discriminazione, insofferenza e intolleranza. “Il mondo non

vi crederà mai”, dicevano i carnefici di Hitler ai prigionieri dei

campi di sterminio. Alcune vittime, sopravvissute a quell’esperienza,

sentirono la necessità e trovarono la forza di portare la testimonianza

di quanto accaduto. Tra questi ci fu Primo Levi. Nel capitolo

conclusivo de I Sommersi e i Salvati scrisse che la testimonianza era percepita

“come un dovere, e insieme come un rischio: il rischio di apparire

anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati: al

di sopra delle nostre esperienze individuali siamo stati collettivamente

testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, non previsto da

nessuno. E’ avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in Europa […]

è avvenuto, quindi può accadere di nuovo, questo è il nocciolo di

quanto abbiamo da dire”. Il 5 Giugno 2018 la senatrice a vita Liliana

Segre intervenendo a Palazzo Madama disse: “Si dovrebbe dare idealmente

la parola a quei tanti che, a differenza di me, non sono tornati dai

campi di sterminio, che sono stati uccisi per la sola colpa di essere

nati, che non hanno tomba, che sono cenere nel vento. Salvarli

dall’oblio non significa soltanto onorare un debito storico verso quei

nostri concittadini di allora, ma anche aiutare gli italiani di oggi a

respingere la tentazione dell’indifferenza verso le ingiustizie e le

sofferenze che ci circondano. A non anestetizzare le coscienze, a

essere più vigili, più avvertiti della responsabilità che ciascuno ha

verso gli altri”. L’indifferenza, quella che Gramsci considerava “il

peso morto della storia”, è il grande problema. Ieri come oggi. E il

negazionismo, allora come adesso, è un virus pericolosissimo e

presente. Per fare davvero i conti con la Shoah non può bastare lo

sguardo rivolto al passato. Non basta perché il virus della

discriminazione, dell’odio e della sopraffazione, del razzismo continua

a diffondersi, non è confinato in una dimensione storica ma riguarda in

maniera concreta i comportamenti di molte persone oggi come nel caso

della negazione della pandemia da Covid 19, dei problemi climatici,

delle sofferenze e dei diritti dei popoli migranti. Come ricordò il

compianto David Sassoli al Parlamento Europeo, “per impedire

negazionismi e amnesie bisogna sentire tutti l’impegno per una lucida e

vigile coscienza storica, capace non solo di rendere testimonianza, ma

anche di capire, prevenire e intervenire ogni qualvolta si diffondono i

semi del male assoluto”. E’ il dovere civile delle memoria,

l’intransigente disciplina repubblicana che deve ispirare le azioni

delle istituzioni democratiche, delle realtà che si occupano di storia

e memoria, di associazioni come l’Anpi. Nella prefazione del 1947 a Se

questo è un uomo, Primo Levi scriveva: “A molti, individui o popoli,

può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che «ogni

straniero è nemico». Per lo più questa convinzione giace in fondo

agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti

saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di

pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa

premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena,

sta il Lager”. Le parole di Primo Levi appaiono quanto mai significative e

attuali di fronte alle situazioni che si riscontrano oggi in Europa e

fanno temere che la memoria del periodo nazifascista e la conoscenza

della storia non rappresentino ancora un vaccino efficace contro questa

infezione latente.

Marco Travaglini