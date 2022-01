Supermercati che passione reading: Il cielo ti cerca

We Reading – Cap10100

Mercoledì 26 Gennaio 2022

di Richard Bach

Ingresso gratuito

Continua la rassegna We Reading al Cap10100 con Alex e Miriam di

Supermercati che passione al Cap10100

Continua la stagione di We Reading a Torino, con Supermercati che passione, canale

Youtube e pagina Instagram da oltre 30mila followers.

Alex e Miriam duo social e nella vita, portano con leggerezza e allegria le loro recensioni ai

prodotti, facendo della spesa un vero e proprio mezzo di intrattenimento.

Verrà portata una lettura di Richard Bach tratta da “Il cielo ti cerca”, per poter aprire un

dibattito sull’intrappolamento dei corpi in un mondo che cerca la libertà.

L’evento si terrà al Cap10100, in Corso Moncalieri a Torino, così come per tutti gli incontri

WeReading, ogni due mercoledì del mese.

Per l’occasione il locale sarà aperto dalle 19:00 con l’aperitivo nel foyer del Cap10100.

Al termine aftershow live acustico di Selli, progetto musicale di Selene Greco.

Porte ore 19:00

Aperitivo in foyer dalle 19:30 alle 21:00

Inizio reading e live dalle ore 21:00

Ingresso gratuito, prenotazione su Eventbrite

BIO

Alex e Miriam, rispettivamente direttore di un quotidiano satirico e artista video, si incontrano

nel settembre 2020. Dopo una breve frequentazione si ritrovano a condividere la vita,

facendo della spesa una vera e propria passione di coppia, sempre divertendosi.

Nel dicembre dello stesso anno, durante le restrizioni dovute al Covid-19, hanno l’idea di

recensire i prodotti alimentari.

Decidono quindi di aprire una pagina Instagram, condividendo così con gli altri in un vero e

proprio progetto, il loro hobby.

Si fanno subito notare ed apprezzare per la loro spontaneità e per una cosa semplice, ma

importante come fare la spesa.

CITAZIONE

“Siamo intrappolati nei corpi, intrappolati nella gravità, intrappolati negli atomi, intrappolati

nelle culture, intrappolati in mondi della mente finché non continuiamo a stare al gioco. Le

suggestioni non sono vere finché non diamo loro il nostro consenso, finchè non le

accettiamo. Le suggestioni che ci vincolano non sono altro che offerte, proposte, finché non

le accogliamo trasformandole nelle nostre catene, fatte su misura per noi.”

Da “Il cielo ti cerca” di Richard Bach.