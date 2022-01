“La passione per la libertà” di Quaglieni

Lunedì 10 gennaio alle ore 18, al Circolo dei Lettori in via Bogino 9, la giornalista Alma Toppino intervisterà il prof. Pier Franco Quaglieni,

direttore del Centro “Pannunzio” ed autore del libro “La passione per la libertà. Ricordi e riflesiioni”, Buendia Books. Un libro che suscita

vasto interesse ed anche qualche polemica, perché scritto dall’autore non per mirare al consenso ma per agitare le acque stagnanti del conformismo e suscitare il dibattito delle idee, secondo lo spirito più autenticamente e laicamente pannunziano.