Scomparso da Buttigliera d’Asti, oggi Emanuel Marino potrebbe trovarsi a Torino

Si chiama Emanuel Marino e al momento della scomparsa, il 27 luglio 2021, aveva 31 anni. È uscito di casa, a Buttigliera d’Asti, e non vi ha fatto più ritorno. La famiglia non smette di cercarlo e, con incessante attività su Facebook, chiede l’aiuto di chiunque possa aver notato un ragazzo che somiglia alla descrizione.

Emanuel è alto circa 1,80 m, di corporatura robusta, portava i capelli castani rasati, ha occhi color nocciola, pelle chiara e lentiggini. Soffre di schizofrenia e, senza la terapia adeguata, potrebbe trovarsi in stato confusionale.

Il giorno della scomparsa ha percorso la strada che porta verso Poirino. È stato visto vagare per i campi, dopodiché si pensa sia giunto a Torino. Numerose infatti sono state le segnalazioni nella nostra città subito dopo la scomparsa. Una signora sostiene di averlo visto due volte nel giro di poche ora a Porta Palazzo. Alla Caritas un uomo dice di averlo riconosciuto a Porta Nuova. E poi ancora diversi avvistamenti davanti alla Biblioteca Centrale e in Via Madama Cristina, l’ultimo a metà settembre.

Qualcuno sostiene di averlo notato a una manifestazione. Sempre la Caritas dice di averlo visto mentre ritirava un pacco alimentare. Un senza tetto ha raccontato di averlo visto più volte in zona Porta Nuova.

Ho raggiunto la sorella Chiara telefonicamente. “Mio fratello stava bene. Prendeva farmaci salvavita e la sera prima aveva aiutato mia mamma in cucina” mi dice. “Durate le ricerche sono state usate unità cinofile per la ricerca di cadaveri. C’è chi pensa che mio fratello sia morto nei campi dopo aver lasciato casa. Nessuno però ci ha chiesto indumenti da fare annusare ai cani molecolari. Eppure numerose sono le persone che, vedendo la foto che ho pubblicato su Facebook, sostengono di averlo visto a Torino.”.

Il dubbio di Chiara Marino è plausibile. Sono la cugina di uno scomparso e ho vissuto 9 anni fa l’atroce incubo che oggi la sua famiglia sta affrontando. È possibile che qualche segnalazione sia inattendibile. Ma numerose segnalazioni, per lo più concentrate nella stessa zona, il centro del capoluogo Piemontese, fanno pensare che il ragazzo sia giunto in città e forse è ancora a Torino.

“Sono convinta che mio fratello sia ospite di qualcuno. In qualche casa, non in ricoveri o presso associazioni. Chiedo a chiunque lo avvisti, di avvicinarlo con calma e di chiamare subito le forze dell’ordine”.

Noi del Torinese, non possiamo far altro che condividere l’appello della famiglia Marino che potete contattare direttamente ai numeri 347.3722441 oppure 377.3072765

Loredana Barozzino