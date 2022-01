Andrea Cane (Lega Salvini Piemonte): “Asl To4, solo chiacchiere”

“Il Direttore Generale Scarpetta sa fare benissimo il suo mestiere e non ha alcuna intenzione di andarsene”.

“Stefano Scarpetta non se ne va, Boraso resterà ad Asti: il gioco del telefono senza fili in queste vacanze natalizie è sfuggito di mano a qualche giornalista o talpa che sia, ma da quel che posso dire dopo aver sentito il Direttore Generale Scarpetta e anche l’Assessore Icardi, è che non penso sia il caso di iniziare l’anno in questo modo, confondendo le idee dei cittadini già abbastanza provati da questa nuova ondata di pandemia”. È secca la replica alle illazioni della stampa da parte di Andrea Cane, Vicepresidente della Commissione Sanità del Piemonte.

“Lasciamo lavorare tecnici ed amministratori – ha proseguito il Consigliere regionale leghista – e garantiamo un clima di fiducia soprattutto a chi ogni giorno amministra questa situazione emergenziale. Ho sentito il Direttore Scarpetta per gli auguri di buon anno e anche in quel frangente abbiamo fatto un breve punto della situazione, che smentisce ogni illazione sul lavoro serio e proattivo dell’Asl To4 e dei suoi vertici. E aggiungo che i risultati raggiunti sono come sempre misurabili, il reparto di radiologia a Ivrea, quelli di ginecologia a Chivasso e a Cirié avranno presto i loro primari; l’Asl To4 avrà a breve anche i primariati dei pronto soccorso, risorse che non si inventano, figure professionali che in questo momento mancano a livello nazionale. Sono stati avviati lavori delle terapie intensive e sub-intensive, i percorsi di pronto soccorso duplicati per casi Covid e non Covid per gli ospedali di Ivrea, Cirié e Chivasso. Quanto al PNRR la conferenza dei sindaci non ha fatto altro che chiedere un ospedale di comunità in più rispetto ai 3 assegnati. Infine penso sia fondamentale sottolineare ancora una volta che quest’anno potremo finalmente veder posizionato un sistema di risonanza magnetica da 1,5 Tesla all’interno dell’ospedale di Ivrea”.

“Credo sia poi utile ricordare – ha concluso Andrea Cane – che l’Asl To4 nella campagna vaccinale in corso è sempre stata tra le eccellenze di una Regione che in Italia è esempio per tutti. Si era detto che la pandemia ci avrebbe reso tutti migliori? Sono certo che per l’Asl governata da Stefano Scarpetta sarà così: i nostri territori hanno bisogno di unità e collaborazione tra media, cittadini, aziende sanitarie ed enti locali, non certo di fake news di buon anno nuovo!”.

