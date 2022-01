Auguri Guerin Sportivo!

Accadde oggi…

La rivista settimanale di calcio,critica e politica sportiva,compie oggi 110 anni.

Nasce a Torino il 4 gennaio del 1912 con periodicità settimanale,poi quotidiana,ancora settimanale e negli ultimi anni mensile.

L’idea del giornale è di Giulio Corradino Corradini:il suo pensiero è che in Italia manca un giornale dalla scrittura semplice che bada al sodo senza fronzoli ed iperbole, leggibile da tutti, dai toni accesi e battaglieri,anche divertente, con articoli polemici e curiosi.Ed è così che parlando insieme ad alcuni amici nasce il Guerin Sportivo, nome che prende l’idea dal Guerin Meschino, eroe di un romanzo epico cavalleresco francese. Ma il nome è anche legato ad un foglio di satira politica che è uscito nel 1882. Guerino dunque per il suo carattere battagliero e capace di difendere anche i più deboli. La rivista si è occupata di tutti gli sport, raccontati dalle firme più prestigiose (da Montanelli a Tosatti, da Sconcerti a Tommasi a Gramellini). Tra i direttori anche Gianni Brera, Italo Cucci e Marino Bartoletti. Dal 2009 sotto la direzione di Matteo Marani si è trasformato in un mensile.Caratteristica del giornale è(nonostante da tanti anni c’è la crisi dell’editoria che ha falcidiato innumerevoli riviste,quotidiani, fumetti e libri facendoli scomparire) che esiste e resiste sempre in formato cartaceo! Il direttore in carica è Ivan Zazzaroni.Auguri Guerino,per altri 100 anni,come minimo.Sempre cartacei!

Enzo Grassano