Natalità, Ruffino (CI): Dati impietosi, politica deva dare risposte

“Anche quest’anno i dati sulla denatalità in Italia sono impietosi”. Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia.

“Correre ai ripari- aggiunge- non è più soltanto un segnale auspicabile, ma un doveroso impegno di cui deve farsi carico la politica”.

Per Ruffino “è chiaro che per farlo in maniera esaustiva e concreta è necessario cambiare passo su tutta una serie di servizi, a cominciare dalla carenza cronica di asili nido. Il governo deve intervenire sul tema prima possibile. Intervento che deve andare di pari passo con una chiara politica per il lavoro femminile che metta sul piatto tutta una serie di garanzie: non è possibile che le donne, tanto per cambiare le più penalizzate durante la pandemia si trovino ancora oggi in molti casi a dover decidere se avere figli o mantenere un posto di lavoro”.