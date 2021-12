Lattes-Grinzane, ecco i bandi di concorso

“Premio Lattes Grinzane” e “Premio Mario Lattes per la Traduzione”. Pubblicati i bandi per la XII edizione del primo e per la II edizione del secondo

Monforte d’Alba (Cuneo)

Organizzato come sempre dalla “Fondazione Bottari Lattes”, presieduta da Caterina Bottari Lattes e con sede a Monforte d’Alba, prende il via il “Premio Lattes Grinzane 2022”, dedicato a Mario Lattes – storicamente sostenuto da Regione Piemonte, “Fondazione CRC”, “Fondazione CRT” e “Banca d’Alba” – e rivolto ad opere di narrativa italiana e internazionale pubblicate in Italia fra il gennaio del 2021 e il gennaio del 2022, “riconfermando la sua vocazione di progetto culturale e didattico di promozione alla lettura e di diffusione della letteratura contemporanea, in particolare tra i giovani”. Il bando di questa XII edizione scade il 31 gennaio del prossimo anno ed è scaricabile sul sito www.fondazionebottarilattes.it, con tutte le informazioni e le modalità di adesione. Le tappe: entro aprile 2022, la “Giuria Tecnica”, presieduta da Gian Luigi Beccaria (linguista, critico letterario e saggista), selezionerà i cinque romanzi finalisti, che verranno, per l’esattezza, annunciati mercoledì 13 aprile a mezzo stampa, sul sito e sui canali social della “Fondazione”. Dopodichè, la scelta del vincitore sarà affidata al giudizio di 400 studenti delle “Giurie Scolastiche”, create in 25 scuole superiori (una all’estero e 24 in Italia) che sabato 15 ottobre 2022 al “Teatro Sociale Busca” di Alba esprimeranno in diretta il loro voto per proclamare il vincitore nel corso della cerimonia di premiazione in cui saranno presenti gli stessi finalisti. Scrittrici e scrittori in gara terranno anche un incontro con gli studenti delle scuole del territorio cuneese. Accanto al “Premio Lattes Grinzane”, anche quest’anno la “Fondazione Bottari Lattes” ha istituito il “Premio Speciale Lattes Grinzane”, assegnato dalla “Giuria Tecnica” a un’autrice o ad un autore internazionale che, nel corso del tempo, si sia dimostrato meritevole di un condiviso apprezzamento da parte della critica e del pubblico. Il vincitore, sempre sabato 15 ottobre e sempre al “Teatro Sociale Busca” di Alba, terrà una lectio magistralis, aperta al pubblico, su un tema letterario a propria scelta e sarà insignito del riconoscimento. I due appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sul sito e sui canali social della “Fondazione”, “permettendo così – sottolinea Caterina Bottari Lattes – di raggiungere pubblici diversi e lontani e mettendo a disposizione di tutti importanti contenuti della grande narrativa contemporanea”.

E, dopo l’esordio dell’anno scorso che ha visto al centro la lingua araba, riparte anche, con la seconda edizione dedicata ai romanzi tradotti dalla lingua cinese, il “Premio biennale Mario Lattes per la Traduzione”, iniziativa della “Fondazione Bottari Lattes” in collaborazione con l’“Associazione Castello di Perno”. Il bando, in scadenza il 19 gennaio 2022 é scaricabile sul sito www.fondazionebottarilattes.it ed è aperto alle opere di narrativa contemporanea tradotte ed edite in Italia nel 2020 e 2021. La “Fondazione” di Monforte d’Alba “torna dunque a riconfermarsi attenta al fondamentale ruolo dei traduttori nella diffusione della letteratura e dell’impareggiabile contributo dato dalla traduzione nell’avvicinare popoli e culture differenti, abbattendo muri ideologici, creando ponti culturali e favorendo il dialogo. Il tutto nella piena consapevolezza che la traduzione non si risolve in una semplice trasposizione di parole da una lingua all’altra e nello spostamento di un segno linguistico da un codice all’altro, ma è una disciplina che sa trasferire pensieri e concezioni del mondo da una cultura all’altra e che richiede una compenetrazione totale del traduttore in quella cultura”. La “Giuria stabile” del Premio individuerà cinque opere finaliste selezionate tenendo conto della capacità del traduttore di rendere in italiano la qualità letteraria del testo. La cinquina dei traduttori finalisti sarà resa nota, a mezzo stampa, entro la fine del mese di maggio. Il nome del traduttore vincitore sarà annunciato nel corso della premiazione che si svolgerà sabato 25 giugno 2022 al “Castello di Perno” (Cn).

