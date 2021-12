Pnrr, sanità. Gallo (Pd): “Cirio balla da solo”

“Da tempo è nota la scadenza del 20 dicembre entro la quale dovrà essere presentato uno schema di utilizzo dei 535 milioni destinati dal PNRR – missione 6 per gli investimenti nella sanità piemontese. Il Piano decisamente complesso, perché deve rispondere alle esigenze dei singoli territori, avrebbe dovuto essere scritto con il contributo di tutti gli attori interessati: amministrazioni locali, organizzazioni sindacali, rappresentanti del mondo sanitario e quel Consiglio regionale che Cirio e la sua Giunta continuano a ignorare e a non informare, limitandosi a chiederne un voto di ratifica” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo.

“A venti giorni dall’invio dello schema, i Sindaci lamentano il mancato coinvolgimento, i sindacati evidenziano che una convocazione per il 2 dicembre, come quella ricevuta dalla Regione, è ormai tardiva e i Consiglieri regionali continuano a essere all’oscuro di tutto, Inoltre i direttori generali hanno ricevuto un inspiegabile mandato di riservatezza” accusa il rappresentante del PD.

“Diciamo basta a questo modo di agire e diciamo basta alle decisioni calate dall’alto dalla Giunta Cirio che poco o nulla hanno a che vedere con le esigenze di territori e cittadini. Gli enti locali andavano coinvolti in una vera attività di co-progettazione dal basso insieme al Consiglio regionale che ha la competenza sulla programmazione sanitaria. E allora perché non siamo stati coinvolti?” incalza Gallo.

“La Giunta regionale – aggiunge il Presidente Gallo – non pensi di portare in Aula uno schema di programmazione delle risorse e di ottenerne l’approvazione come se nulla fosse. Siamo stanchi di questi metodi. I territori e il Consiglio vanno riconosciuti e rispettati. Poteva essere un’occasione per ripensare la sanità regionale e il rapporto tra ospedale e territorio, ma rischia di diventare un’operazione cosmetica con la quale mettere delle targhe su edifici ristrutturati”.

Se si declinano gli obiettivi nazionali sul Piemonte emerge che le risorse serviranno per rendere operativi circa 90 case della comunità e 27 ospedali di comunità, realizzare 40 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, ultimare centinaia di interventi antisismici e formare circa 20mila persone: una svolta epocale.

“Abbiamo anche bisogno di discutere del tema principale, di cui nessuno parla: il personale. Il sistema è già in una crisi grave attualmente. Per potenziare i servizi non è sufficiente costruire nuove strutture. Serve qualcuno che lì dentro ci lavori: servono medici, infermieri, OSS, impiegati amministrativi. Ma di questo nessuno parla” conclude Raffaele Gallo.