Accadde oggi…

1 dicembre 2009: il 22enne Leo Messi vince il suo primo pallone d’oro con 240 voti in più rispetto al secondo classificato, Cristiano Ronaldo. È stato il distacco più grande nella storia del trofeo. Messi inoltre è stato il primo calciatore argentino ad aver alzato il pallone d’oro dal 1996, anno in cui il trofeo è stato esteso anche ai giocatori non europei. Un anno ricco di soddisfazioni per il fuoriclasse, in grado di vincere tutto con il Barcellona: campionato, Coppa del Re, Champions League, Supercoppa Europea, Supercoppa spagnola e Mondiale per Club. Ricordiamo che il fuoriclasse argentino era già andato vicino a vincere l’ambito trofeo: terzo posto nel 2007, secondo nel 2008. Il successo del 2009 sarà il primo dei sette palloni d’oro vinti,al momento,in carriera…..ecco tutti gli anni in cui ha vinto: 2009 2010 2011 2012 2015 2019 2021. Enzo Grassano