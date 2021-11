Adidas apre uno dei suoi più grandi outlet store a Vicolungo

The Style Outlets

2 Ampliamento e restyling per adidas a Vicolungo The Style Outlets,

uno dei due centri che il leader europeo di settore NEINVER gestisce in Italia.

Il brand di abbigliamento sportivo tra i più amati di sempre, presente nel centro dal 2013,

è pronto ad accogliere i clienti di Vicolungo il 25 novembre con un nuovo format e un

rinnovato look&feel, in uno store di 630 metri quadrati di superficie. Il nuovo store si

sviluppa su spazi molto più ampi rispetto ai precedenti (+ 91% rispetto alla superficie

precedente) e caratterizzati da un concept all’avanguardia, sia grazie agli spazi in-store,

sia grazie alla torre esterna che sarà una vetrina esclusiva per i prodotti iconici del

marchio e le capsule collection.

Il reopening di adidas conferma una delle vocazioni di Vicolungo The Style Outlets,

quella sportiva. Nelle 150 boutique del centro, gli ospiti possono trovare non solo

abbigliamento tecnico e calzature dei brand sportivi più prestigiosi, ma anche capi casual

e alla moda. Una proposta completa, capace di accontentare sia gli amanti dell’athleisure

e dei look sporty chic, sia gli atleti (o aspiranti tali) degli sport più diversi: dal running, al

fitness, passando per il trekking, il nuoto e il golf, sino allo sci e all’outdoor.