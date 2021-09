Fondazione Crt, il bando cantieri per l’ambiente e il territorio

Rivolto ai Comuni sotto i 3.000 abitanti, chiude il 29 ottobre

fino al 29 ottobre (sul sito 20.000 euro per ciascun intervento di prevenzione e salvaguardia del suolo messo in campo dagli Enti locali del Piemonte e della Valle d’Aosta con meno di 3.000 abitanti. È aperto(sul sito www.fondazionecrt.it ) il nuovo bando “Piccoli Comuni – cantieri per l’ambiente e il territorio” della Fondazione CRT, che destina fino aper ciascun intervento di prevenzione e salvaguardia del suolo messo in campo dagli Enti locali del Piemonte e della Valle d’Aosta con meno di 3.000 abitanti.

Il progetto della Fondazione CRT ha permesso di realizzare complessivamente 1.281 interventi in difesa del suolo, con uno stanziamento complessivo di Fondazione CRT pari a 13 milioni di euro. In particolare, negli ultimi mesi sono stati avviati già 100 cantieri per il territorio e il riassetto idrogeologico: opere di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali, quali alluvioni, frane, smottamenti, incendi, ripristino dell’alveo dei corsi d’acqua, consolidamento dei versanti dei fiumi, prevenzione degli incendi, tutela delle risorse idriche.