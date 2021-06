Chieri, consigliere dona metà gettone in beneficenza

A Chieri si ritorni a fare riunioni in presenza visto il miglioramento della situazione legata all’emergenza sanitaria.

Lo dice il consigliere del Gruppo Misto di Minoranza, Luigi Furgiuele che mercoledì, in occasione della riunione della terza commissione consigliare in apertura di seduta ha fatto mettere a verbale che, sino a quando le sedute si svolgeranno in remoto, sia per quanto riguarda il consiglio che per quanto riguarda la commissione, devolverà metà del proprio gettone di presenza in beneficienza.