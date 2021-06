Nuoto: le gare a Torino

Nuoto – Al Palazzo del Nuoto di Torino, via Filadelfia 89, in vasca da 25 metri, Campionato Italiano esordienti B su base regionale (valido come Campionato Regionale), sabato 12 e domenica 13 giugno, con orario d’inizio 9.35 e 15.20. Tutte le informazioni e i risultati qui: https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/risultati_settori5.asp?id_manifestazione=1706&menu=agonismo&area=1&read=nuoto Qui le foto realizzate da LC Zone: https://drive.google.com/drive/folders/17_yxB58dkmr9BiZFFMvzMgHmcUrYKoOP?usp=sharing

Pallanuoto – Alla Piscina Stadio Monumentale di Torino, corso Galileo Ferraris 294

Sabato 12 giugno per il Campionato U14 Silver:

– alle ore 9 Torino 81 vs. Hydro Sport

– alle ore 10 Aquatica To Bianchi vs. Dinamica Susa

– alle ore 11 Hydro Sport vs. Dinamica Chieri

– alle ore 12 Torino 81 vs. Dinamica Susa

– alle ore 13 Aquatica To Bianchi vs. Dinamica Chieri

Sempre sabato 12 giugno per il Campionato Regionale U14 Gold:

– alle ore 15.30 Torino Blu 81 vs. Dynamic Sport

– alle ore 16.30 Torino 81 Giallo vs. Waterpolo Novara

– alle ore 17.30 Torino 81 Blu vs. Aquatica To Azzurri

– alle ore 18.30 Dynamic Sport vs. Watepolo Novara

Domenica 13 giugno per il Campionato U16:

– alle ore 9 Torino 81 Blu vs. Dinamica Ssd

– alle ore 10.15 VO2 vs. Aquatica To Bianchi

– alle ore 11.30 Waterpolo Novara vs. Aquatica To Azzurri

– alle ore 12.45 Torino 81 Gialli vs. Dynamic Sport

– alle ore 14.30 VO2 vs. Dinamica Ssd

– alle ore 15.45 Torino 81 Blu vs. Aquatica To Bianchi

– alle ore 17 Waterpolo Novara vs. Dynamic Sport

– alle ore 18.15 Torino 81 Gialli vs. Aquatica To Azzurri

Tutte le info qui: https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/pallanuoto/visualizzazione_class_pn_2.asp?stagione=2021&read=pallanuoto&menu=agonismo e streaming delle partite qui: https://www.facebook.com/102746355335601/videos/788804851775996

Per la pallanuoto maschile serie A2, girone di nord est, semifinale playout: mercoledì 9 giugno alle ore 20 presso la Piscina Olimpica Comunale “Carlo Zanelli” di Savona, incontro tra Rari Nantes Arenzano e Reale Mutua Torino 81 Iren. Tutte le info qui: https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a2-maschile/2020-2021-a2m/pn-a2-m-play-out-2020-2021/pn-a2-m-play-out-semifinali-2020-2021.html#/2-2093-2:giornata.html (Eventuale terza partita sabato 12 giugno alle ore 18.30 nuovamente presso la Piscina Stadio Monumentale di Torino, corso Galileo Ferraris 294, incontro tra Reale Mutua Torino 81 Iren e Rari Nantes Arenzano).

Tutti gli eventi, come di consueto, a porte chiuse.