Tentava di rubare il cellulare a un clochard, fermato dalla Polizia municipale

Ieri pomeriggio, intorno alle 14, in piazza Donatori del Sangue, di fronte all’Ospedale San Giovanni Bosco, gli agenti del Comando Territoriale VI -Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto- della Polizia Municipale, durante un servizio di pattuglia finalizzato al controllo di eventuali parcheggiatori abusivi, hanno notato un uomo che, con fare sospetto, si avvicinava a un clochard che stava dormendo e gli sfilava il cellulare dalla giacca.

Accortosi della pattuglia, l’uomo ha abbandonato il telefonino appena rubato e si è dileguato a piedi tra le auto parcheggiate. Gli agenti lo hanno immediatamente inseguito e successivamente fermato in via Gottardo, sorprendendolo nascosto tra gli alberi.

Si tratta di un ventinovenne di nazionalità algerina che è stato accompagnato nei locali di sicurezza del Comando di via Bologna, dove è stato indagato in stato di libertà per i reati di furto aggravato di cui all’artt. 624-625 del Codice Penale. A suo carico gravano precedenti di polizia per furto e false generalità.