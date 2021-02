Domenica senza campionato per le torinesi

Toro vincente a Cagliari per 1-0 venerdì scorso

Juve in campo lunedì sera, in casa, contro il Crotone

Qui Juve: la squadra bianconera ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della gara interna di lunedì contro i calabresi di Stroppa. I giocatori juventini hanno usufruito di una giornata di riposo a causa dei troppi impegni ravvicinati nelle ultime settimane. La squadra di Pirlo deve dimenticare in fretta la serata Champions League con la sconfitta subita dal Porto per 2-1 negli ottavi d’andata di Champions League e dovrà immergersi nuovamente in clima campionato dove la situazione continua ad essere critica ma non del tutto compromessa nonostante i tanti punti buttati. La vetta non è distante, c’è sempre la gara da recuperare contro il Napoli ma quello che emerge dalle ultimissime gare sembra che per la Juve sia venuta a mancare la consueta ferocia nell’applicazione dei dettami di gioco voluti dal tecnico Andrea Pirlo. Anche l’appannamento di alcuni giocatori più rappresentativi ha determinato questo calo di gioco e risultati. C’è ancora tempo per recuperare.

Qui Toro: in casa granata c’è aria, finalmente, di serenità non solo nella squadra ma anche in società. Il merito è tutto del neo tecnico granata, da 5 partite, Davide Nicola che con pochi concetti semplici e chiari ha ribaltato la squadra rendendola più tranquilla dei propri mezzi che sono quelli di una compagine da centroclassifica, non certo da retrocessione. Dopo la bella vittoria nello scontro salvezza a Cagliari contro i rossoblù, il Toro ha 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, un buon margine da gestire in vista della gara contro il Sassuolo, venerdì prossimo in casa. Altri 3 punti da aggiungere in classifica provando a vincere la prima partita in casa di questo campionato.

Vincenzo Grassano