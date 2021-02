Le squadre torinesi si preparano alle nuove sfide

Qui Juve: seduta odierna tecnico tattica per la squadra bianconera di Andrea Pirlo Al vaglio costante l’utilizzo di 2 moduli per aver la meglio nella delicata trasferta a Napoli contro i partenopei del traballante mister Gattuso.Tre punti fondamentali per agganciare,il prima possibile,la testa della classifica ancora appannaggio del Milan.Ancora a parte Dybala il cui recupero, probabilmente, avverrà per gli ottavi di finale d’andata di Champions League contro il Porto.Rientreranno Bonucci e Chiellini per il resto sarà confermata la formazione che ha conquistato la ventesima finale di Coppa Italia con avversaria l’Atalanta a maggio.

Qui Toro: anche per i granata del mister Nicola c’è stata una doppia seduta atletica tattica in giornata Sabato un appuntamento da non fallire:vincere contro il lanciato Genoa per rinsaldare la diciassettesima, attuale,posizione in classifica vale a dire l’ultimo posto disponibile per la la matematica salvezza.Rientrerà Ansaldi come terzino sinistro al posto di Murru e davanti sarà confermato Zaza affianco a capitan Belotti.Probabile ingresso a centrocampo di Baselli al posto di Lukic per completare il terzetto di mediana con Mandragora e Rincon.In porta ancora confermato il disastroso Sirigu,lontanissimo parente del buon portiere che arrivò 3 anni fa.In difesa un’altra conferma,quella di N’Kolou al centro del pacchetto arretrato.

Vincenzo Grassano