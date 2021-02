“Peperone digitale” in radio a Parlaconme

L’edizione digitale 2020 della Fiera del Peperone di Carmagnola è la protagonista della puntata di PARLACONME di giovedì 11 febbraio condotta da Simona Riccio, Agrifood & Organic Specialist

L’edizione 2020 digitale e diffusa della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola sarà la protagonista della puntata di giovedì 11 febbraio della trasmissione PARLACONME, in onda ogni giovedì dalle 18 alle 19 sulla Radio web Radiovidanetwork, condotta dall’Agrifood & Organic Specialist Simona Riccio.

Ospiti della puntata saranno la sindaca di Carmagnola Ivana Gaveglio, il Direttore della Ripartizione Cultura e Promozione del Territorio della Città di Carmagnola Lorenzo Sola, e Domenico Tuninetti, Presidente del Consorzio del Peperone di Carmagnola. La Fiera Nazionale del Peperone lo scorso anno, a causa dell’emergenza Covid, ha comunque potuto godere di un’edizione speciale che ha riscosso un notevole successo di pubblico, un’edizione digitale con allestimento di un bellissimo studio televisivo e lo svolgimento di incontri con i Maestri del Gusto di Torino e Provincia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, talk show, show coworking, interviste e eventi trasmessi via streaming, volti alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e vitivinicole del territorio.

Replica della trasmissione venerdì 12 febbraio dalle 9 alle 10

Mara Martellotta