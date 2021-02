Il Covid è costato agli italiani 5 mila euro a testa

L’analisi emersa dallo studio “Il debito pubblico italiano e il Covid – 19” realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

COVID-19: NEL 2020 AGLI ITALIANI E’ COSTATO 5.420 EURO A TESTA

Tra i paesi del G20, l’Italia presenta il maggiore incremento del rapporto debito/PIL (+22,9%) dopo il Canada (+28,9%) e il Giappone (+24,1%). Miani: “Evitare nuovi shock fiscali”

Roma, 5 febbraio 2021 – Nel 2020 la pandemia da Covid -19 è costata all’italiano medio 5.420 euro a testa, di cui 2.371 euro di minore Pil pro capite e i restanti 3.049 euro di incremento di debito. Il dato emerge dallo studio “Il debito pubblico italiano e il Covid – 19” realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha misurato l’impatto dell’emergenza sull’economia italiana mettendola a confronto con quella dei paesi del G20.

Nell’analisi condotta a partire dai più recenti dati del Fondo Monetario Internazionale, emerge come il crollo del PIL reale per l’Italia, stimato per l’anno appena concluso al -9,2%, (-8,9% secondo gli ultimi dati Istat) sia il peggiore calo dopo l’Argentina (-10,4%) e il Regno Unito (-10%) mentre, a causa di un rimbalzo troppo corto nel 2021, l’Italia presenterebbe il calo del Pil maggiore nel biennio 2020-2021 (-6,5%).

Nel 2020, la spesa pubblica aggiuntiva e gli sgravi fiscali per far fronte alla pandemia hanno raggiunto il 6,8% del Pil collocando l’Italia al 9° posto nel G20. In termini pro-capite, cioè in media per ogni italiano, il sostegno statale è stato pari a 1.858 euro, molto meno che in Germania (4.414 €), in Francia (2.677 €), negli Stati Uniti (9.311 €) o nel Regno Unito (5.752 €).

Considerando che nel 2020 la perdita media per ogni italiano del Pil è pari a 2.371 euro, il sostegno statale di 1.858 euro non è stato sufficiente a coprirla generando una perdita di 513 euro pro-capite, mentre per la Francia il risultato è stato di -120 euro e per la Germania di +1.841 euro.

Per quanto riguarda il debito pubblico, nel nostro paese, l’anno scorso, in termini pro-capite aumenta di 3.049 euro. Nel 2021 aumenta di altri 2.372 euro a testa e nel biennio cresce in totale di 5.421 euro. Per effetto della pandemia, il debito pubblico italiano a livello pro-capite e cioè per ogni italiano in media passa da 39.864 € del 2019 a 42.913 € del 2020. Nel G20 si colloca al terzo posto insieme al Canada e dopo Stati Uniti e Giappone e nel 2021 arriva a 45.285 euro.

Per Massimo Miani, Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “lo studio evidenzia come il nostro sia uno dei paesi più colpiti a livello mondiale nel Pil e nel rapporto debito/Pil. Allo stesso tempo è uno di quelli che meno ha adoperato la leva finanziaria per resistere alla crisi pandemica, da cui deriva una perdita di Pil nominale pro capite piuttosto rilevante. Le analisi e i dati presentati nella ricerca mettono in luce significativi profili di rischio per l’economia italiana tra cui il pericolo di nuovi shock fiscali che potrebbero aggravare la pressione fiscale italiana, già di per sé molto elevata”. Secondo Miani “è necessario promuovere politiche fiscali espansive maggiormente coerenti con la situazione di estrema difficoltà delle imprese e delle famiglie italiane e nello stesso tempo impiegare al meglio le risorse del Recovery Fund. Ma occorre anche ridiscutere, a livello europeo, le regole fiscali che governano la finanza pubblica. È assolutamente imprescindibile riconsiderare la sostenibilità del debito pubblico italiano alla luce delle mutate condizioni economiche post-pandemiche. Solo così si eviteranno shock pericolosi per l’economia del Paese che colpirebbero in modo sensibile la ricchezza degli italiani”.

Tabella 1. Il crollo del Pil a causa della pandemia tra i paesi del G20

Country Var. % 2020 su 2019 Country Var % 2021 su 2019 Argentina -10,4% Italy -6,5% United Kingdom -10,0% Argentina -6,4% Italy -9,2% United Kingdom -6,0% France -9,0% South Africa -4,9% Mexico -8,5% Germany -4,8% India -8,0% Mexico -4,6% South Africa -7,5% France -4,0% Canada -5,5% Japan -2,2% Germany -5,4% Canada -2,1% Japan -5,1% Saudi Arabia -1,4% Brazil -4,5% Brazil -1,1% Saudi Arabia -3,9% Indonesia -0,9% Russia -3,6% Russia -0,7% United States -3,4% Australia 0,5% Australia -2,9% United States 1,5% Indonesia -1,9% Korea 2,0% Turkey 1,2% Turkey 7,3% United Kingdom -10,0% India 9,4% United States -3,4% China 10,6%

Fonte: Elaborazione FNC su dati IMF, World Economic Outlook, Update January 2021

Tabella 2 – Aiuti fiscali post crisi pandemica Covid-19: spesa aggiuntiva e sgravi fiscali. Anno 2020. Valori espressi in euro.

Country % PIL Valore assoluto (mld. euro) Valori pro-capite (euro) Var. PIL pro-capite (euro) Var. netta (euro) United States 16,7 3.073 9.311 -1.435 7.876 United Kingdom 16,3 387 5.752 -2.980 2.772 Australia 16,2 191 7.434 -1.090 6.343 Japan 15,6 686 5.455 -1.601 3.853 Canada 14,6 211 5.536 -2.408 3.128 Germany 11 367 4.414 -2.573 1.841 Brazil 8,3 104 490 -112 377 France 7,7 174 2.677 -2.797 -120 Italy 6,8 112 1.858 -2.371 -513 South Africa 5,5 14 235 -263 -28 China 4,7 624 444 284 729 Argentina 3,8 13 290 1.565 1.855 Korea 3,4 49 949 -97 852 India 3,1 71 51 18 70 Russia 2,9 37 251 -405 -154 Indonesia 2,7 25 94 -154 -60 Saudi Arabia 2,2 13 378 -2.833 -2.454 Turkey 1,1 7 79 563 642 Mexico 0,7 6 49 -530 -481

Fonte: Elaborazione FNC su dati IMF, Fiscal Monitor, Update January 2021.

Tabella 3 – Debito pubblico pro-capite. Valori espressi in euro.

Country 2019 2020 2021 Japan 84.322 88.772 86.478 United States 63.040 71.821 73.273 Italy 39.864 42.913 45.285 Canada 35.860 43.457 43.525 France 36.710 39.921 42.953 United Kingdom 32.238 35.455 37.440 Australia 23.001 29.413 35.430 Germany 24.739 27.255 28.732 Korea 11.914 13.113 12.840 Argentina 7.983 7.232 7.211 China 5.189 6.079 6.629 Saudi Arabia 4.736 5.684 5.621 Brazil 6.853 6.579 5.142 Mexico 4.693 4.481 4.356 South Africa 3.320 3.245 3.626 Turkey 2.590 2.897 2.683 Russia 1.429 1.847 1.829 India 1.367 1.533 1.531 Indonesia 1.147 1.318 1.426

Fonte: Elaborazioni FNC su dati IMF, Fiscal Monitor, Update January 2021.

Tabella 4 – Il costo del Covid-19 tra i paesi del G20: var. Pil + var. Debito. Valori espressi in euro pro-capite.

Country Var. Pil Var. Debito Costo Covid-19 Argentina 1.565 -751 -2.316 Australia -1.090 6.412 +7.502 Brazil -112 -274 -162 Canada -2.408 7.596 +10.004 China 284 889 +605 France -2.797 3.211 +6.008 Germany -2.573 2.516 +5.089 India 18 166 -148 Indonesia -154 171 +325 Italy -2.371 3.049 +5.420 Japan -1.601 4.450 +6.051 Korea -97 1.199 +1.296 Mexico -530 -213 +317 Russia -405 418 +823 Saudi Arabia -2.833 947 +3.780 South Africa -263 -75 +188 Turkey 563 307 -256 United Kingdom -2.980 3.217 +6.197 United States -1.435 8.781 +10.216

Fonte: Elaborazione FNC su dati IMF, Fiscal Monitor, Update January 2021.