Vigilia della 21esima giornata di campionato di serie A

Seconda di ritorno

Sabato 6 febbraio 2021

Atalanta-Torino ore 15

Juventus-Roma ore 18

Qui Juve:la squadra bianconera è molto migliorata sotto l’aspetto mentale, sicuramente la sconfitta di San Siro,in campionato contro l’Inter, ha aiutato a capire che bisogna esser sempre concentrati ed avere grandi motivazioni in ogni partita nonostante gli impegni ravvicinati.La Juve sta crescendo anche nel posizionamento in campo e nel curare la fase del possesso palla,aggredendo in ogni parte del campo la compagine avversaria. Dybala è ancora a parte, Ramsey si è allenato ma non è ancora a disposizione.

Qui Toro:Ricardo Rodriguez non prenderà parte alla trasferta contro l’Atalanta: il terzino del Torino, figura tra gli indisponibili a causa di un problema gastro-intestinale che lo ha costretto a saltare anche la rifinitura di oggi al Filadelfia. Oltre allo svizzero, il tecnico Nicola non potrà contare su Vojvoda, che sta recuperando dalla lussazione alla spalla di circa un mese fa, e Sanabria, squalificato per l’Atalanta e positivo al Covid-19.

Vincenzo Grassano