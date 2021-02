Fondazione CRT promuove la prima Agenda della Disabilità

Dal 2 febbraio parte la “fase 1” per la realizzazione della prima Agenda della Disabilità in Italia, promossa dalla Fondazione CRT con la Consulta per le Persone in Difficoltà . Secondo i dati Istat 2019) in Piemonte e Valle d’Aosta sono 225.000 le persone con disabilità (3 milioni in Italia , pari al 5,14% della popolazione). L’iniziativa punta a migliorare la loro vita.