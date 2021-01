Juve e Toro tornano in campo venerdì e sabato

Juve e Toro in campo venerdi e sabato per la prima giornata di ritorno del campionato serie A (20esima totale)

Torino-Fiorentina venerdì 29 gennaio ore 20.45

Sampdoria-Juventus sabato 30 gennaio ore 18

Qui Juve: bianconeri di corsa per riprendere fiducia e punti anche in campionato.Contro la Sampdoria vietato sbagliare.Con una partita da recuperare,contro il Napoli,la vetta della classifica (al momento occupata dal Milan) si fa sempre più vicina.È stata la settimana dei giovani che ben hanno figurato in coppa Italia:uno su tutti il centrocampista Fagioli di cui tutti hanno pronosticato un grande presente ed un luminoso avvenire.Organico quasi al completo per mister Pirlo.Ronaldo sarà in campo e tanti auguri all’eterno mito Buffon che compie 43 anni!Ancora in campo,sempre protagonista.!A pochi giorni dalla chiusura del mercato, lunedì 1 febbraio ore 20,si fa sempre più calda la pista che porterà all’acquisto,via Sassuolo,del giovane attaccante Scamacca.

Qui Toro: anche i granata vanno di corsa verso la salvezza.Contro la Fiorentina sarà scontro diretto nei bassifondi della classifica,una gara tra compagini deluse che coltivavano ben altre ambizioni ad inizio stagione.Tutti disponibili i granata ad eccezione dei difensori Izzo e Vojvoda.Il tecnico granata Nicola confermerà la formazione che ben ha figurato a Benevento con il collaudato modulo 3-5-2.È arrivato anche il neo acquisto Sanabria,attaccante richiesto espressamente dal neo tecnico granata,che darà qualcosa in più alla formazione torinista,davvero un buon acquisto! arriverà un centrocampista di qualità:il più accreditato è Mandragora,dalla Juve via Udinese dov’è in prestito.Piedi buoni e dinamismo.Quello che serve al Toro nella zona nevralgica del campo.

Vincenzo Grassano