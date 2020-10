Inquilino arrestato per aver sparato sei colpi alla testa al commercialista

E’ arrivata la svolta nelle ndagini sul violento omicidio del commercialista e imprenditore Luciano Ollino, trovato morto nel giugno scorso, ucciso da diversi colpi di pistola nella sua auto abbandonata sulla collina torinese dopo essere stato legato e imbavagliato.

Il giorno della sua uccisione Ollino aveva detto alle due figlie di avere un appuntamento pomeridiano: e non sarebbe mai più tornato a casa.



Ma oggi un uomo è stato arrestato dai carabinieri, accusato di essere l’omicida. E’ un inquilino della palazzina di proprietà del commercialista in via del Colle a Pecetto. Non aveva pagato l’affitto a Ollino.

Si tratta di un pregiudicato 42enne, venditore di auto, amico della vittima. Prima una lite violenta e Poi l’uomo gli avrebbe sparato sei colpi di pistola, nella Bmw bianca di Ollino che si trovava sul sedile del passeggero.

Il presunto omicida avrebbe anche rubato alla vittima un migliaio di euro riscossi da un altro inquilino. Poi avrebbe portato l’auto da Pecetto a Pian del Lot dove è stato ritrovato il cadavere.