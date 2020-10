Un biglietto nella bottiglia, nel grande mare della sinistra… da una tra i suoi tanti orfani

Credo che a questo punto l’unico sentimento che può provare una persona che si è sempre reputata di sinistra sia un’immensa INCAZZATURA.

Come diamine è possibile che le prime manifestazioni CONTRO un assurdo DPCM siano più o meno palesemente organizzate dalla dx estrema ed inneggiate su facebook da NO MASK o cialtroni simili?

Addirittura pubblicate con font e caratteri inequivocabili!

Si DOVEVA E POTEVA scendere in piazza, dalla parte giusta, con chi ha il diritto di protestare ma in modo PACIFICO evitando i disastri annunciati fatti in centro stasera.

Fa ridere sentire amici disorientati sui social o in imbarazzo nel raccontare di aver fatto dei km per partecipare ed essersi resi conto di essere dalla parte opposta delle barricate.

Partendo con il presupposto che nessuno dice che le restrizioni di questi tempi non siano necessarie, si presumerebbe che siano frutto di studi e meditazioni accurate, e che quindi siano all’insegna del BUONSENSO e dell’ EQUITÀ, eppure pare che le nuove e continue invenzioni NEI DPCM siano frutto di ragionamenti che potrebbero essere partoriti sotto la doccia la mattina dopo una sbronza!

Purtroppo però non è una barzelletta e di buonsenso e soprattutto di equità non c’è più nulla negli annunci/show a reti unificate di CONTE.

Allora le domande, i dubbi e le inquietudini sorgono spontanee.

Non eravamo noi quelli contro i pieni poteri a Salvini?

Dopo aver avuto 4 mesi a disposizione senza riuscire a predisporre evidentemente NULLA di sensato il minimo sarebbe esigere ragionevolmente delle spiegazioni sulle scelte SCELLERATE odierne.

Come si fa dopo 4 mesi di immobilismo ad accettare il concetto di COPRIFUOCO, premettendo che la maggior parte di noi alle 21,30 dorme profondamente, come si fa ad accettare supinamente che chi si è dimostrato così INCAPACE in questi mesi ci imponga un concetto così profondo?

Che determini e decida sul futuro e la vita di alcune categorie e generazioni?

Com’è possibile che noi l’altra sera non fossimo i PRIMI a scendere in piazza per una giustissima manifestazione di SOLIDARIETA’ e protesta a tutela delle P IVA massacrate e non supportate?

Com’è possibile che le associazioni di categoria siano così autoreferenziali da non TUTELARE più le categorie che rappresentano?

Come abbiamo potuto lasciare questa piazza a gruppi di dx che altro non fanno che strumentalizzare il dolore di molte persone che stanno perdendo tutto?

Questo DPCM COLPISCE solo alcune categorie, in modo gratuito , il senso di responsabilità che si percepisce dietro a questi annunci televisivi è INESISTENTE, e la dimostrazione insindacabile della pochezza dei contenuti è data dal fatto che alla destra del CONTE segga un ex GF 1,Tutor, bodyguard, dama di compagnia, Esimio Sig. Casalino.

Hanno avuto 4 mesi per organizzare aree apposite , prendere soldi del RECOVERI, del MES , per assumere medici, , impostare una rete organizzativa efficiente, creare ospedali SOLO per COVID ed altri COVID FREE, utilizzare strutture come alberghi (vuoti) per creare zone protette che permettano ai milioni di malati NON Covid di avere le CURE che invece gli saranno NEGATE come nella prima ondata di questo insulso virus.

Invece non è successo nulla, non è stato prevenuto nulla di ciò che ci sta capitando ora e di ciò che ancora dovremo passare, anzi, abbiamo visto Ministri spendere milioni per acquistare dei BANCHI dimostrando di essere totalmente allo sbando.

E’ assurdo che ieri sera sia sceso in piazza il popolo incitato dalla destra estrema, e che la sinistra sta a casa a guardare NETFLIX.

Due sconfitte in una.

Ho sentito tante persone (perlopiù dipendenti pubblici, o di grandi aziende che non rischiano di chiudere) esser quasi lieti per l’avvento del prossimo lockdown, pronti a scherzare sul lievito e le ricette da inventare, persone che sostengono che un ristorante, che magari paga affitti alti per avere una buona posizione, sia giusto che CHIUDA poiché non attività fondamentale.

Ho letto post ASSURDI sul fatto che i commercianti dichiarassero poco fatturato ed ora dicano di guadagnare più di 600 euro al mese.

Ma è possibile NON AVERE ALCUNA EMPATIA se ci si trova in una situazione privilegiata?

Mi chiedo come sia possibile che la destra PER PRIMA si sia schierata con le persone che stanno fallendo e che vivono la vita VERA senza privilegi e con tutte le criticità di questo periodo.

Ma non eravamo NOI quelli della giustizia sociale?

Ma non eravamo NOI quelli delle piazze?

Quelli che sfilavano ed erano solidali nei confronti del più debole prima di tutto?

Com’è possibile che le piccole P IVA , gli artigiani, i commercianti, i professionisti, i tirocinanti, gli stagionali , gli artisti siano stati completamente dimenticati?

Il grido di dolore delle P IVA e dei precari che abbiamo visto riversati nelle strade italiane DEVE essere ascoltato dalla politica e da tutti noi, NON dev’essere oscurato dalle assurde violenze che si sono verificate nelle piazze di ieri, anzi dovrebbero essere valorizzate in un contesto più appropriato e meritevole che la sinistra storicamente rappresentava ed il cui ruolo dovrebbe rivendicare nuovamente!

La cosa peggiore è che gli italiani sono stati divisi in due FAZIONI, i TUTELATI ed i NON TUTELATI, credo che i primi abbiano il dovere di rendersi conto e cercare di aiutare i secondi, la sinistra , quella di cui mi parlava mia madre da piccola aveva questo ruolo, ma stasera ed in molte occasioni non lo ha più dimostrato; è colpevole questo poltrire, ieri sera in piazza avremmo dovuto esserci noi, con categorie e fasce più deboli, uniti con simboli di partito e di categorie, in questo modo ovviamente non ci sarebbero stati neppure i disordini che abbiamo visto.

Invece abbiamo perso un’altra OCCASIONE per non lasciare strumentalizzare a forze estremiste e molto lontane dalla nostra etica una protesta ragionevole, ma soprattutto perso un’altra occasione per FARE LA COSA GIUSTA e far sentire un fremito della nostra esistenza.

Lucrezia Eleonora Bono