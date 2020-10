Valter Boero: «Il Papa chiarisce la differenza tra matrimonio e unione civile»

Il Magistero è chiaro: nessuna sovrapposizione

“Vedremo sui quotidiani e sui media quale spazio verrà dato alle parole di Papa Francesco in tema di unioni civili per i gay racchiuse in un documentario presentato al Festival del Cinema di Roma” afferma il prof. Valter Boero, referente nazionale del Popolo della Famiglia.

Certamente sul quotidiano La Croce diretto da Mario Adinolfi, verranno riportate le parole del Papa che ribadiscono la distinzione tra l’istituto del matrimonio tra uomo e donna e le unioni civili per i gay. Una sovrapposizione e una surroga sollecitata da più parti, ma inaccettabile per il Papa e il Magistero della Chiesa come ribadito anche recentemente nella Esortazione apostolica in Amoris Laetitia.

Ricorda Adinolfi che “difendere l’istituto del matrimonio significa tutelare i bambini che hanno diritto ad avere un papà e una mamma; non possono essere venduti e comprati e contrastare la pratica dell’utero in affitto significa difendere la dignità della donna e della sua maternità”.

Il prof. Boero si augura che le Istituzioni così solerti a tutelare i diritti di pochi, chiedendo per loro trattamenti speciali, si accorgano di un art.29 della Costituzione per poi passare al 30 e al 31 che riguardano decine di milioni di italiani e che in questi tempi reggono l’onda d’urto della pandemia.