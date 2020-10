“Alt alle truffe” con Difendiamo il futuro

“ALT alle TRUFFE” II edizione + prevenzione & protezione Progetto territoriale per la divulgazione e la prevenzione di truffe

L'associazione Difendiamo il Futuro è nata nel 2001 per rispondere all'esigenza di informazione e formazione culturale e sociale sempre più sentita in questi ultimi anni e diffusa a tutti i livelli della

società, tanto tra i giovani quanto tra gli adulti: la totale disponibilità delle informazioni, la

diseducazione all’analisi critica della realtà, l’eccessiva semplificazione di tematiche economiche e

sociologiche rischiano di disorientare le persone e di rendere loro impossibile formarsi un’opinione

fondata e strutturata dei grandi temi di attualità.

Il criterio di partenza dell’associazione, dunque è stata, fin dalla sua nascita, la ricerca costante ed

accurata di un approfondimento completo ed esaustivo sulle culture amministrative. L’associazione

persegue finalità di sviluppo sociale e promozione culturale. Forti di una lunga esperienza di

impegno solidale, e visto il successo della prima edizione di “Alt alle Truffe” che complessivamente

ha coinvolto circa 200 persone, che hanno compreso le caratteristiche socio territoriali, relative alla

sicurezza reale e quella percepita, le specificità delle singole aree e i punti sensibili con le priorità

maggiormente sentite dai singoli cittadini per la loro qualità di vita, vi presentiamo un progetto

integrato di informazione, prevenzione e autodifesa che ha già ottenuto molto successo in

occasione della prima edizione, suscitando viva attenzione e offrendo un servizio accessibile ma

rigoroso, con un linguaggio aperto a tutte le categorie dei cittadini; che consente di combattere

truffe e reati ai danni degli anziani e dei soggetti deboli, con una serie di consigli utili, frutto di una

ricca esperienza e di materiali scientifici in continuo aggiornamento, alcuni dei quali tratti da

percorsi divulgativi prodotti dall’Arma dei Carabinieri.

Il Generale Tullio Del Sette, ex Comandante dell’Arma Dei Carabinieri, ha ribadito più volte

l’importanza di porre delle azioni di prevenzione. Studi recenti anche in campo internazionale

confermano che chi è vittima di una truffa, oltre al danno economico sofferto, subisce una grave

serie di alterazioni della sua dimensione psicologica emotiva e relazionale.

Come riferito in più occasioni dalle forze dell’ordine durante gli incontri, sono soprattutto famiglie

sinti: nomadi con solide radici italiane che si tramandano “segreti e abilità” di generazione in

generazione che compiono episodi di truffa, pertanto l’impegno del nostro team multidisciplinare

va in due direzioni: 1) studiare le tecniche dei truffatori e monitorare i luoghi colpiti 2) affrontare un

approccio sistematico, per poter creare una banca dati aggiornata e offrire alle forze dell’ordine

maggiori strumenti per colpire i professionisti della stangata agli anziani, che molto spesso ripetono

le stesse tecniche così come gli autori, nella speranza di porre un freno a questo triste fenomeno.

Molti anziani per vergogna, oppure per il timore della disapprovazione sociale, temono la

presentazione della denuncia ed è solo la cultura, la formazione che si può acquisire una vera

consapevolezza per difendersi da queste insidiose forme di reato.

CONTENUTO

La scienza, la medicina e il generale miglioramento delle condizioni di salute e benessere della

popolazione hanno comportato uno straordinario allungamento dell’aspettativa media di vita, al

quale però si affiancano circostanze socio-culturali tendenzialmente avverse, alimentando la truffa,

che è costituita da 3 elementi: l’induzione in errore (la falsa rappresentazione della realtà), l’artifizio

o il raggiro ovvero l’inganno; infine la realizzazione di un profitto che è il vantaggio economico. Le

aree di indagine, riguardano caratteristiche della vittima (etnia, peso, altezza) l’occupazione, il luogo

di lavoro, gli orari, la situazione finanziaria, la rete amicale, le abitudini, gli hobbies il percorso

scolastico e i familiari; insomma tutte le fonti di informazione che possano stilare un profilo e dare

spunti sul movente del reo.

STRUTTURA DELL’EVENTO

Pertanto il progetto prevede la partecipazione, di un team multidisciplinare composto da cinque

figure che sono: Un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, due consulenti legali (un avvocato civilista ed

un avvocato penalista), un tecnico esperto (serraturiere), una psicologa e il moderatore.

DESTINATARI

La nostra esperienza ha consigliato di organizzare gli eventi in luoghi di aggregazione tradizionali

come centri anziani, parrocchie o altri luoghi che la popolazione anziana colga e frequenti con

fiducia; la scelta dei centri anziani circoscrizionali pare poi molto utile in quanto i cittadini che vi

vengono coinvolti di solito per motivi ricreativi e di svago, apprezzano di poterne fruire per

confrontarsi con le forze dell’ordine ed esperti, effettuare segnalazioni, esprimere disagi ma anche

suggerimenti.

La scelta delle parrocchie ha funzionato assai felicemente in quanto la comunità parrocchiale

costituisce un punto di riferimento e gode della fiducia degli anziani che sono particolarmente

ricettivi ed attenti ai contenuti offerti nell’ambiente spirituale.

I 4 incontri sono organizzati in date concordate con la circoscrizione 8 della città di Torino e

dall’associazione Difendiamo il Futuro dal 15/10/2020 al 19/11/2020.

In conclusione si vorrebbe far rilevare come questa iniziativa, rappresenti un modo inedito ed

originale per coinvolgere la popolazione della circoscrizione in un progetto, che non è solo di

educazione ma di vera e propria autodifesa e di responsabilizzazione di potenziali vittime di truffe.