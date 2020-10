Frode da 40 milioni, le Fiamme gialle smantellano associazione a delinquere

DICIOTTO LE MISURE CAUTELARI PERSONALI ESEGUITE IN TUTTA ITALIA, SEQUESTRI DI BENI PER OLTRE 40 MILIONI DI EURO.

Smantellata dalla Guardia di Finanza di Torino un’associazione per delinquere ramificata in tutta Europa. Una frode transnazionale da oltre 40 milioni di euro nel settore dei prodotti informatici. Tra gli indagati c’è anche chi aveva richiesto il reddito di cittadinanza e i contributi di sostegno alle imprese per l’emergenza COVID-19.

Diciotto le misure cautelari personali eseguite in tutta Italia, sequestri di beni per oltre 40 milioni di euro. A capo dell’organizzazione due imprenditori torinesi, ora in carcere. Fondamentale per la riuscita dell’operazione il coordinamento con l’unita di cooperazione giudiziaria europea “Eurojust”.

I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa indetta alle ore 10.30 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino alla presenza del Procuratore Aggiunto della Repubblica Dott. Marco Gianoglio.