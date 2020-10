Il Caat e la politica ambientale

Il Consiglio di Amministrazione del Centro Agroalimentare di Torino , nel corso della seduta del 6 ottobre 2020, ha approvato il documento con il quale è stata enuncia ta la P olitica ambientale perseguita dalla Società.

“Esprimo viva soddisfazione – afferma il Presidente del CAAT Marco Lazzarino – per l’approvazione del Documento sulla Politica Ambientale, avvenuta nel CDA di oggi. Si tratta di un documento che,partendo dai traguardi già ottenuti, delinea le linee di indirizzo ed enuncia i principi e le azioni che consentono al CAAT di intraprendere il percorso per conseguire la certificazione ISO 14001. La tutela dell’ambiente è uno degli assi portanti lungo il quale si muoverà l‘azione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione del CAAT”.

“Si tratta di un passo di portata strategica – spiega il Direttore generale del CAAT Gianluca Cornelio Meglio – in quanto contiene gli obiettivi verso i quali uniformare l’operato della Società, allo scopo di accrescere ancor più la sensibilità sui temi ambientali in capo a tutti gli attori che fruiscono del Centro, concorrendo ad adeguare, altresì, tutti i processi alle normative vigenti in materia“.