La Giusta misura, workshop itineranti alla Gam

La giusta misura: RIPETIZIONI

Workshop a cura di Chiara Camoni e Cecilia Canziani.

con una Lecture di Gian Antonio Gilli

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2020

GAM Torino





La GAM accoglie nei propri spazi il quarto appuntamento del progetto itinerante di seminari e workshop dal titolo La giusta misura, nato dal dialogo tra Chiara Camoni e Cecilia Canziani e basato sulla condivisione del fare e del pensare come pratica artistica.

Il seminario di settembre alla GAM si intitola Ripetizioni e si articola nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre con un laboratorio di stampe vegetali su seta, letture collettive sull’idea di gesto e ritmo, e con una lecture di Gian Antonio Gilli sulla Morfologia della ripetizione:

“In una nota opera, il filosofo Søren Kierkegard affermava che la ripetizione avrebbe potuto diventare una categoria centrale del pensiero moderno. Numerose esperienze, in campi diversi della vita umana, evocano la ripetizione: alcune, in effetti, sembrano assegnarle grandi compiti, altre mettono persino in dubbio che sia possibile”.

Ripetizioni si svolge nell’arco dei due giorni: il sabato l’incontro prevede una passeggiata per raccogliere le erbe, letture scelte attorno l’idea di gesto e ripetizione che saranno commentate in gruppo, la lectio di Gian Antonio Gilli e il lavoro di stampa su seta. La domenica mattina proseguiranno le letture e si apriranno le stampe vegetali.

Il progetto La giusta misura è stato avviato da Murate Art District, Firenze, ed è proseguito con una residenza presso la Società delle Api, Grasse, un workshop presso il Museo Carlo Zauli a Faenza e una lettura/performance nell’ambito della mostra About this and that. The self and the other. Like everything. a Mostyn Contemporary ArtGallery (UK).

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Numero limitato di partecipanti solo su prenotazione.

Info e prenotazioni: infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it

Programma del Workshop

Sabato 12 settembre

Ore 10:30 Ritrovo all’esterno del bar Angeli del caffè, Lungo Dora Pietro Colletta 131, Torino

Dalle 10:30 alle 12:30 passeggiata nel Parco Colletta con raccolta erbe in prossimità della zona di confluenza tra la Dora e il Po.

Pranzo libero

Ore 14:30 ritrovo in GAM

Dalle ore 14:40 alle 16:00 lecture di Gian Antonio Gilli sul tema “Morfologia della ripetizione”

Dalle ore 16:00 alle 18:00 realizzazione delle stampe vegetali su seta

Domenica 13 settembre

Dalle ore 10:30 alle 12:30 in GAM

letture scelte sul tema della ripetizione, del gesto e del ritmo

apertura delle stampe vegetali