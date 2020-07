Ex Embraco, Ugl: “più attenzione ai lavoratori”

Incontro in Regione Piemonte, con il Presidente Alberto Cirio, l’Assessore al Lavoro Elena

Chiorino e il Procuratore Fallimentare Dr. Gili.

“Forse il metodo che abbiamo usato non è

corretto. Alle istituzioni regionali non si può chiedere di più che accompagnarci con il curatore

fallimentare nel dare continuità al salario dei lavoratori” lo dichiara Roberto Brognano, Territoriale

UGL Metalmeccanici Torino, con delega Ventures. “I lavoratori meritano attenzione, non chiediamo

solo assistenzialismo con gli ammortizzatori sociali, ma futuro occupazionale che, restituisca dignità

ai lavoratori”. Continua Ciro Marino, Segretario Provinciale della Ugl Metalmeccanici di Torino.

“Nella storia dei governi precedenti non si è mai visto una latitanza simile, un ministro assente e un

sottosegretario arrogante e inconcludente; se non sono all’altezza di governare uomini e situazioni,

per il bene del paese si mettessero da parte e diano la possibilità a chi ha capacità e competenze per

poter uscire da questo stato di crisi e trovare finalmente, soluzioni con politiche attive atte a garantire

dignità e lavoro”.