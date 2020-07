Immigrati, il centrodestra chiede un incontro al prefetto

Una cinquantina di migranti vengono trasferiti oggi al centro di accoglienza di Settimo torinese

L’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, a proposito dell’arrivo di migranti, annuncia di avere chiesto oggi un incontro al Prefetto per ribadire che “Il nostro territorio, anche in passato, ha già contribuito a sufficienza su questo tema. Ora è necessario invertire la rotta.

Il Piemonte dice basta trasferimento di migranti da oggi in poi. La nostra Regione non può ospitare più arrivi dai centri sparsi per l’Italia”. E contro la scelta di “mandare 40 immigrati in condizione sanitaria imprecisata, dentro ai container metallici piazzati dentro un parco nel cuore di Torino, dimenticati lì da Appendino dall’emergenza freddo dell’inverno scorso” interviene la parlamentare di FdI Augusta Montaruli. “Il Governo non si è accorto che in Piemonte non comanda più un centrosinistra disponibile a trasformare la regione in un campo profughi?” aggiunge l’assessore alla Semplificazione della Regione, di Fratelli d’Italia, Maurizio Marrone.