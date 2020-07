Addio a Vatta: con lui scompare un pezzo di storia del Toro e del calcio

Nella chiesa di San Rocco di Trofarello sono stati celebrati i funerali di Sergio Vatta, già allenatore del settore giovanile del Toro

Da lì uscirono negli anni moltissimi campioni del calcio italiano. Tanti gli ex calciatori ex calciatori presenti alla cerimonia funebre, come Renato Zaccarelli, e diversi ex ragazzi lanciati nel calcio importante da Vatta, anche in posizioni dirigenziali e non solo sul campo.

C’erano Giancarlo Camolese, Ezio Rossi, Franco Ermini, Antonio Comi.

Da ricordare che Vatta aveva introdotto nel mondo del calcio anche figure femminili e quelle dello psicologo e del preparatore atletico.

Con lui scompare un pezzo di storia del Toro e del calcio italiano.