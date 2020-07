Duplice delitto a Mirafiori: uccide a coltellate i genitori e fugge

Era in stato confusionale, con le mani ancora sporche di sangue. Aveva da poco ucciso ucciso il padre e la madre ed era fuggito da casa

I carabinieri lo hanno fermato. L’assassinio dei genitori è avvenuto nella loro abitazione in zona Mirafiori.

Il figlio delle vittime è stato fermato, ieri in serata a Collegno e i militari dell’Arma lo hanno condotto nella caserma di Rivoli per interrogarlo. L’uomo è di origine italiana, e avrebbe usato un coltello da cucina per uccidere i genitori. Non sono ancora note le motivazioni del duplice delitto.