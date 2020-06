Iren compie 10 anni e presenta il nuovo logo

Un nuovo logo e una nuova corporate identity per celebrare i primi 10 anni di vita e tracciare la rotta dell’evoluzione futura del Gruppo Iren.

10 anni di vita, oltre 100 di storia delle aziende che, fondendosi, hanno guidato l’evoluzione dei servizi essenziali lungo tutto il ‘900, e un’identità definita, fondata su valori quali il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’innovazione, la vicinanza ai territori e l’attenzione alle persone.

Da questo patrimonio nasce il nuovo

logo di Iren, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del Gruppo e interpretare

l’evoluzione futura di una utility sempre più dinamica, innovativa e abilitatrice della

vita e delle aspettative delle persone.

Come sottolinea Renato Boero, Presidente del Gruppo, “Iren intende porsi come

soggetto abilitatore allo sviluppo dei territori serviti, aiutandoli ad affrontare le sfide di

sostenibilità economica, energetica e ambientale e i nuovi scenari di innovazione nei

servizi. La nuova immagine di Iren vuole unire la consolidata esperienza e il knowhow

maturati in questi 10 anni con la propensione allo sviluppo, all’innovazione e

alla crescita futura del Gruppo”.

Nato nel 2010 dalla fusione tra le due multiutility Iride ed Enìa, Iren ha vissuto una

crescita straordinaria che l’ha portata a essere una delle prime 25 aziende industriali

italiane per ricavi, a generare un contributo al PIL Nazionale di 2,5 miliardi euro e,

grazie alla propria attività, a consentire l’attivazione di quasi 30mila posti di lavoro

nel Paese.

10 anni di vita in cui il Gruppo ha distribuito un valore aggiunto di 10,3 miliardi di

euro, dividendi cumulati per 746,3 milioni di euro e realizzato investimenti operativi

per 3,6 miliardi di euro.

10 anni con ricadute importanti sull’occupazione, sull’indotto economico e

sull’impatto ambientale, per un totale di 1.648 assunzioni, 6,1 miliardi di euro ordinati

ai fornitori e una media di 2,1 milioni di tonnellate di CO2 evitata e 590.000 Tep

risparmiate ogni anno.

La nuova immagine mantiene la memoria del Gruppo, ma segna un deciso passo in

avanti per un’azienda innovativa, nella quale i servizi offerti, simboleggiati dalla

varietà dei colori, sono maggiormente integrati e connessi, con una fluidità di forme

che simboleggia la capacità di Iren di adattarsi a esigenze in continuo mutamento,

pur senza dimenticare i valori e gli obiettivi che hanno guidato e guideranno il futuro

della società: l’attenzione per l’ambiente, per le persone e il contatto con i territori.

La nuova immagine accompagnerà infatti Iren nei prossimi anni nel suo ruolo di

attore protagonista della straordinaria trasformazione che sta vivendo il settore dei

servizi pubblici, attraversato dalla transizione energetica, dalla digitalizzazione, dalla

liberalizzazione dei servizi e dall’elettrificazione della mobilità, in un’ottica sempre più

orientata all’economia circolare.

L’evoluzione di Iren sarà concretamente supportata dai 3,3 miliardi di investimenti

previsti al 2024, di cui 2 miliardi in sostenibilità e 350 milioni in digitalizzazione, e da

una strategia di crescita sull’intero territorio nazionale, confermando al contempo

l’attenzione e il radicamento sui territori in cui è tradizionalmente attivo il Gruppo.

“Centralità del cliente, transizione energetica, sostenibilità delle risorse, vicinanza ai

territori e rivoluzione tecnologica sono i pilastri sui quali abbiamo costruito il percorso

di crescita di Iren in questi anni. Grazie a un costante incremento degli investimenti

vogliamo continuare a essere un attore protagonista del settore guidandone il

processo di consolidamento e il ruolo di innovatore e interprete dei trend e delle

sfide dei prossimi anni”, ha concluso l’Amministratore Delegato Massimiliano

Bianco.