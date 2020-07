Il ritorno alla fede di Quaglieni

In una trasmissione televisiva con Laura Pompeo, archeologa di fama e assessore alla cultura del Comune di Moncalieri il prof. Pier Franco Quaglieni ha fatto una dichiarazione che ha suscitato grande interesse: ha detto di essersi confessato dopo molti anni, nei giorni precedenti a Pasqua.

Nell’ intervista Quaglieni ha ricordato che durante i mesi degli ”arresti domiciliari“ a causa della Pandemia ha riletto “I Promessi Sposi“, una lettura anche molto amata da Mario Pannunzio che volle quel libro come ultimo compagno nella bara.

Quaglieni è un grande studioso di Manzoni da sempre. La “bella, immortal benefica Fede ai trionfi avvezza“ del V Maggio , è un verso che conosce molto bene. Ha detto di essere tornato, come diceva il suo amico Bobbio, alla vecchia fede dei Padri. Una scelta che ha creato una qualche confusione, considerata la sua lunga militanza laica. Ma chi conosce il pensiero di Quaglieni che è un maestro della laicità, come gli riconobbe Abbagnano nel suo Dizionario filosofico, sa che lui non è mai stato un laicista contrario alla religiosità, ma un laico rispettoso al fatto religioso. I suoi maestri sono Francesco Ruffini, Arturo Carlo Jemolo e tanti altri credenti e laici. Anche Pannella parlava di laici credenti e non credenti. E’ stato sempre lontanissimo da Giorcello e da Viano. Forse la sua lunga amicizia con Giovanni Ramella cattolico sedotto dal liberalismo, ha giocato un ruolo importante sulla lunga distanza. L’acido anticlericalismo di cui parlava Jemolo, gli è stato sempre estraneo. Quaglieni si è formato su Kant e il suo liberalismo cristiano. E’ sempre stato un antigiacobino. E’ amico da tanti anni anni di Marcello Pera. Il suo ritorno ad una fede praticata è stata una scelta di vita. Ieri per il suo onomastico è stato a Messa, una Messa celebrata in suffragio dei suoi genitori, come ha scritto su Fb. E’ rimasto un laico nel senso della tolleranza e del rispetto di tutte le idee. Una grande scelta civile Come diceva Croce, anche Quaglieni non può “non dirsi Cristiano“. Non può stupire nessuno perché è una scelta coerente nata dall’idea di dolore e di morte di questi mesi.

Antonio Venturi