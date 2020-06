Scuola in piazza: “Servono nuove risorse e personale”

Hanno allestito un grande recinto per simulare l’ingresso a scuola di 50 ragazzi in base alle regole sul distanziamento sociale.

Ed è emerso che solo per due classi non è sufficiente mezza piazza Castello”. La manifestazione è stata inscenata dai sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda, con gli insegnanti a fare la parte degli studenti. Ognuno di loro aveva un cartello al collo con le ragioni della protesta. Ma in piazza sono scesi anche anche bambini e genitori, una rappresentanza del coordinamento dei genitori e dei precari. La richiesta è che il governo investa risorse per creare spazi e assumere personale, altrimenti si teme un taglio del 50% del diritto all’istruzione garantito dalla Costituzione.