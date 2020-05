Allasia: “Con l’Ansa per la pluralità dell’informazione”

Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, interviene a proposito dello sciopero in corso all’agenzia Ansa:

“Sono vicino ai giornalisti e a tutti coloro che lavorano all’Agenzia Ansa che stanno vivendo ore difficili e combattono per il loro posto di lavoro.

Personalmente sostengo da sempre la pluralità dell’informazione e l’importanza delle reti locali e dei singoli settori. I tagli annunciati dall’azienda pregiudicherebbero in maniera gravissima la qualita’ dell’informazione, che in alcuni territori rimarrebbe addirittura scoperta, e penalizzerebbero i lavoratori piu’ deboli, i collaboratori, gia’ privi di molte tutele. La Lega, come sempre, sarà in prima linea per garantire la continuità e la sopravvivenza di tutte le voci”.