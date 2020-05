Volere è potere, emergenza per la vita: un aiuto al Mauriziano

Inutile stilare parole fiorite per raccontare una volta in più il momento che stiamo vivendo, tanto meno inutile è fare retorica o teoria che non porta a nulla o quasi. La pratica è l’unica arma che ci appartiene per difenderci da tutto ciò che sta accadendo.

Il COVID-19 : il mostro invisibile sempre in agguato contro di noi, è ormai diventato lo stato di fatto che stiamo drammaticamente vivendo 24 h su 24. Ci si è spalmato addosso come gli abiti che indossiamo o i pensieri che elaboriamo in ogni momento della nostra giornata, divenendo ormai parte di noi e del nostro vissuto costante. A questo punto dobbiamo “FARE” e basta. Utilizzare tutti i canali a noi disponibili per cercare di ottimizzare il proseguo di ciò che sta accadendo , ascoltando attentamente le fonti più attendibili ma soprattutto avvalerci di un’unica cosa importantissima : la volontà di fare con l’obiettivo di vivere e saper vivere. Ognuno di noi può fare, ognuno di noi può perfezionare e creare con determinazione un team di persone capace di tener fede ad un’azione utile per rimediare a tutto questo. A tal proposito, nasce a Torino un’iniziativa di cinque ragazzi volenterosi che sono stati capaci , dal nulla, di attivare un’idea assolutamente utile e proficua che ha dato e sta dando i suoi frutti riscontrando risultatidavvero imminenti. Hanno pensato bene, con l’ausilio di un’amico a loro comune, il Dr. Maurizio Dall’Acqua, direttore sanitario dell’Ospedale Mauriziano – reparto di pneumologia , di creare , con affiatamento e amore, una vera e propria catena solidale capace di raccogliere , nel giro di pochissime ore, una somma pari a 25.000 Euro circa, al fine di poter così donare all’ospedale risorse preziose , rafforzando la terapia intensiva dell’Ospedale. Una delle tante iniziative umanitarie questa, certo, ma assolutamente nata da un credo ,il cui unico obiettivo è: tirarsi su le maniche e costruire risorse. Aiutiamo questi ragazzi : Chiusano, Reviglio, Poerio , altre 2 persone e in particolar