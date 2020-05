Coronavirus: anche a Torino si studia il farmaco salvavita

Torino è tra i protagonisti nello studio di un possibile farmaco salvavita contro capace di combattere la reazione infiammatoria del Coronavirus.

I ricercatori dell’ospedale San Giovanni Bosco stanno infatti studiando gli effetti del Tocilizumab anticorpo monoclonale che interviene contro l’interleuchina 6, proteina prodotta dal sistema immunitario responsabile della risposta infiammatoria.

Quest’ultima, se normalmente serve a ripristinare l’equilibrio biologico rispetto ad attacchi esterni, crea danni invece in presenza di virus come il Covid-19, conducendo addirittura alla morte . In Cina il Tocilizumab è stato sperimentato su poche decine di pazienti, mentre in alcuni ospedali di Torino (Martini, Amedeo di Savoia e San Giovanni Bosco) il farmaco è stato dato ad una sessantina di malati, con risultati incoraggianti. La rivista medica internazionale Clinical and Experimental Rheumatology ha pubblicato lo studio il primo maggio. L’auspicio è che l’esperienza torinese possa contribuire a dare speranze nella cura del virus.