Stiamo uccidendo una generazione, quella dei più giovani

COMMENTARII di Augusto Grandi / “Che nervi quei ragazzi, non stanno fermi mai ” cantava Fabrizio Marzi in Epitaffio, su un testo di Walter Jeder. Era il lamento, in realtà orgoglioso e soddisfatto, di tutte le famiglie alle prese con i figli che crescevano e, naturalmente, si agitavano.

L’alternativa materna era: “Sei fermo, non stai bene?”. Ora, invece, sui social compaiono orgogliosi giovani padri e madri (più padri ed è oltremodo significativo) che esaltano la propria prole perché affronta senza problemi la carcerazione ordinata dai dittatorelli dello Stato Libero di Bananas… … continua a leggere: stiamo-uccidendo-una-generazione-quella-dei-piu-giovani