Nuova vita per i Musei e i giardini reali

L’ estate porterà nuovi allestimenti ai Musei Reali. Il mese di maggio (se ancora non sarà possibile la riapertura) servirà a riattivare il cantiere dei Giardini

Una volta terminati i lavori verranno posizionate nuove grandi fioriere.

Per quanto riguarda i programmi, come anticipa il quotidiano La Stampa, alla riapertura si terranno corsi di acquerello all’aperto e percorsi sensoriali guidati da esperti tra piante secolari e fiori. Per la fine dell’estate è prevista l’inaugurazione dei giardini di levante, quelli che si affacciano su viale dei Partigiani.

(foto: il Torinese)