Ex ballerina maltratta il suo anziano compagno

Arrestata cinquantaquattrenne dalla Squadra Volante

Una cittadina straniera di 54 anni, con precedenti di polizia a carico, è stata arrestata giovedì scorso per

maltrattamenti in famiglia. I poliziotti sono intervenuti in un alloggio in zona Lingotto per la segnalazione di

una lite in famiglia. Nell’alloggio erano presenti la cinquantaquattrenne e un anziano signore. La donna alla

vista dei poliziotti ha minacciato l’uomo e con ira si è rivolta in modo arrogante nei confronti degli agenti.

Dal racconto dell’anziano signore è emerso che alcuni anni aveva conosciuto la donna con la quale aveva

iniziato a frequentarsi con assiduità. Dopo un po’ di tempo, la donna si era trasferita a casa sua, dandogli

aiuto per le faccende domestiche. Da qualche mese, però, i comportamenti della donna erano cambiati e la

situazione degenerata. In più occasioni la cittadina straniera aveva insultato l’uomo avvilendolo per le sue

condizioni di salute, spesso questo accadeva quando la donna era in stato di ebrezza. In una circostanza, la

donna aveva anche colpito l’anziano con un pugno allo stomaco. Dopo l’ennesimo episodio in cui la donna

ha insultato l’uomo, la vittima le ha detto di trovarsi un’altra abitazione la donna è andata su tutte le furie e

ha minacciato l’uomo. Di qui l’intervento degli agenti della Squadra Volante che hanno portato all’arresto

della cinquantaquattrenne.