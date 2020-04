Salute, lavoro e prevenzione. Quando la storia si ripete

Salute, lavoro, prevenzione sul lavoro e nel territorio per prevenire in materia di salute pubblica. Dovrebbe essere un tutt’uno

Purtroppo entriamo nel mondo dei sogni e delle utopie, che sono, come tali, irrealizzabili. Ma qualcuno, tanto tempo fa, ci ha tentato, cercando percorsi pratici per realizzare queste politiche di prevenzione e diremmo oggi, di previsione. Come il dottor Ivan Oddone, dottore in medicina s’intende, diviso tra la sua professione e la politica.

Più verso la politica sindacale, imparolato per diventare segretario della camera del lavoro di

Torino nei primi anni 60, creatore di un vero metodo finalizzato alle prevenzione e diagnosi.

Due gli elementi fondanti. Il principale era la mappatura in una determinata area dei fattori di

rischio. Base per tutti i medici di base, secondo fattore, di conoscenza, per curare. Non fu solo

una attrazione teorica, ed ebbe, seppur in modo limitato una pratica applicazione in Francia.

In questa mappatura fondamentale il ruolo del sindacato per individuare i fattori nocivi prodotti

dalla fabbrica. Di fabbriche nocive il Piemonte ha dato il suo tragico contributo da Ciriè, all’ Acna

di Cengio, passando per Casale.

Dall’eternit alle polveri sottili inalate respirate e devastanti per polmoni e bronchi. Alla Fiat le

cose non erano diverse. Mio padre operaio Fiat ed eletto in commissione interna alla Grandi

Motori girava i reparti con la mascherina sempre dietro. Nel 1973

a casa proiettò diapositive spiegandomi i danni procurati dal silicio ai polmoni. Vittorio Valletta

aveva progettato tutto per la produzione, nulla per la salute degli operai. Salute non solo degli

operai ma delle loro famiglie. Farne buon uso e buon ricordo per l’ oggi ed il domani possibile

sarebbe buona cosa. Del resto si è sempre detto prevenire è meglio che curare ed in questo

caso si stanno anche ripetendo fattori.La mappatura per capire che cosa è successo o l’

assenza di mascherine, introvabili nel nostro Paese perché, fino a ieri , non prodotte da noi, presumo perché considerate non remunerative.

Oramai è assodato che siamo stati presi totalmente alla sprovvista. E siamo ( ahimè ) subito

confermati nel nostro scetticismo sulla tenuta dell’ Inps. Sono bastate solo tre ore per verificare

che il Re è nudo ed anche, diciamocelo, incapace. Ottima l’idea di far anticipare alle banche

la cassa integrazione. Ottima ma per ora irrealizzabile. Domanda: ma il presidente del Consiglio

Conte si è parlato con il presidente Inps?

Il presidente Inps conosce la macchina organizzativa dell’istituto che presiede?

Mi sa che le risposte sono negative.

Colpa dell’attuale vertice Inps? Sicuramente sua la colpa di non saperlo. Sistema saltato

dopo tre ore. Ridicolo, se non fosse solo tragico.

Finita l’emergenza aspettiamo (quasi sicuramente invano) atti concreti come le dimissioni per

manifesta incapacità.

Altra musica in Germania, dopo 48 ore erogati contributi economici per chi ne ha fatto richiesta.

Ma si sa, anche qui, i tedeschi saranno antipatici ma tanto efficienti, a diversità nostra dove

la simpatia non è sufficiente a compensare l’inefficienza. Continuo, voglio, desidero essere

ottimista. Accidenti, ammetto: un ottimismo messo a dura prova. Almeno questa vicenda sia

un campanello d’allarme. Dimostra che non bastano i soldi. Bisogna essere in grado saperli

spendere e, possibilmente, spenderli bene. Riprendere produzione ed economia non sarà

semplice. Più facile interrompere i lavori che riprenderli. E visto che ci siamo vogliamo che anche

la qualità del lavoro cambi in meglio, tra sanità, sicurezza ed inquinamento. Vogliamo troppo?

Può anche darsi, ma non vedo altre strade percorribili diverse da questa.

Patrizio Tosetto