Da sempre impegnata in missioni di aiuto internazionale – basti ricordare le iniziative per la costruzione di pozzi in Burkina Faso o di scuole in Nicaragua – in questa fase di estrema criticità per il popolo italiano, Artaban Onlus ha deciso di intervenire sul territorio nazionale.

Non partecipando a progetti faraonici che suscitano sempre notevoli perplessità anche sull’utilizzo dei fondi messi a disposizione ma, come d’abitudine, puntando su progetti precisi, circoscritti e ben definiti. In particolare Artaban ha deciso di collaborare con l’ANA, l’Associazione nazionale Alpini che si è distinta per serietà, impegno e risultati concreti in ogni occasione. Che si sia trattato di terremoti, di alluvioni, di disastri di ogni tipo, gli Alpini sono sempre stati in prima linea ed in modo assolutamente trasparente… … continua su Electomag: Artaban con gli Alpini in aiuto dell’ospedale di Susa