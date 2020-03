Una partita da giocare punto a punto

Deprimente, veramente deprimente il ciarpame che continua nel soffiare sul vento della

discordia sociale in barba all’emergenza che stiamo vivendo

Fortunatamente non sono la

maggioranza, direi una minima parte tremendamente rumorosa e decisamente fastidiosa. Odiosa

nella sua inconsistenza e totale ignavia.

Minoranza che si distribuisce equamente in tutte le classi sociali, tra la gente e tra le cosiddette

classi dirigenti. Politici, industriali ed anche sindacati. Vogliono guardare solo il loro ombelico, il

loro presunto tornaconto.

Dai poveretti che fanno dieci spese al giorno ai politici che falsano le notizie utilizzandole a uso

proprio. Stupidi che ci credono ci sono sempre e sempre ci saranno. Ma, appunto, sono oramai

una infima minoranza. La maggioranza è come Salizzoni ed i medici in pensione presentatisi in

servizio. E Conte che afferma: mai più tagli alla sanità. Sono Mario Draghi: unica alternativa

è spendere ed indebitarsi per rilanciare l’economia. E sicuramente il nostro Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella che è decisamente intervenuto contro le piccolezze di certi Stati

europei che si pensano più furbi degli altri.

E sui cinesi che risiedono e lavorano da anni ci sono

notizie? Sì, ma in positivo. Insultati da ragazzotti , anche nella nostra città, razzisti come untori,

loro organizzandosi non hanno fatto sviluppare la pandemia nello loro comunità. Anche a Biella dove

il sarto cinese ha chiuso per tempo e non ci sono casi in questa realtà. Studentesse che si

sono messe in quarantena in tempi non sospetti. Anche i giovani volontari che fanno la spesa

per anziani e chi non può proprio uscire di casa. Ora l’ ultimo fronte della guerra si sposta nelle

case di riposo per anziani. Tamponi per tutti.

Si rincorre, vero, ma come in tutte le partite di Basket ci sono 4 tempi da giocare. Non penso di

essere un inguaribile ottimista ma mi sembra che l’ Italia sia in fase di recupero. Magari ancora

sotto, in una partita che si giocherà punto a punto, ma con il fattore campo dalla parte nostra.

Ora la maggioranza degli italiani è dalla parte del governo.

Superata la crisi poi si vedrà. Magari come con Winston Churchill che dopo aver vinto la guerra

ebbe il benservito per poi vincere le successive. Trovare 50 miliardi non sarà uno scherzo.

Chi si oppone non è l’Europa. Sono alcuni paesi europei capitanati dalla Germania, con la

Merkel in grossa difficoltà. Cederanno? Tutti ce lo auguriamo ed il fatto che siano intervenuti il Presidente del

Consiglio Conte ed il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa ben sperare in un positivo

risultato. Soprattutto il decisivo intervento di Mario Draghi. Decisivo non solo per la sua indubbia

competenza, ma anche perché è uomo con mille ed importanti relazioni internazionali. Ciò che

hanno capito i cinesi e, forse sta capendo anche Trump che non si esce da questa emergenza

nei singoli stati.

Ed i tedeschi non hanno fatto i conti bene, anche per se stessi. Speriamo che la logica prevalga.

In molti ricordano ai tedeschi la solidarietà che hanno avuto dalla comunità internazionale dopo

la seconda guerra mondiale. Solidarietà anche se la guerra l’avevano scatenata loro. Ce la faremo.

Patrizio Tosetto